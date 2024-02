Η Beth Gibbons των Portishead παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Floating On A Moment»

Η Beth Gibbons θέλει να παίρνει το χρόνο της. Η Gibbons είναι η τραγουδίστρια των Portishead, ενός συγκροτήματος που έχει κυκλοφορήσει συνολικά τρία άλμπουμ από το 1994.

Το πιο πρόσφατο από αυτά τα άλμπουμ είναι το Third, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 16 χρόνια. Εκτός των Portishead, η Gibbons συνεργάστηκε με τον πρώην μπασίστα των Talk Talk, Paul Webb, γνωστός και ως Rustin Man, για να κυκλοφορήσει το Out Of Season, ενώ το 2019 ηχογράφησε τη Συμφωνία αρ. 3 του Henryk Górecki με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Εθνικής Ραδιοφωνίας. Τώρα, φαίνεται ότι ετοιμάζεται επιτέλους να κυκλοφορήσει το πρώτο της σόλο άλμπουμ.

Το ανακοίνωσε στο Instagram

Πολύ πίσω στο 2013, η Beth Gibbons ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σόλο συμβόλαιο με την Domino Records. Στο Instagram πρόσφατα, δημοσίευσε ένα χειρόγραφο σημείωμα σχετικά με τη νέα της μουσική, καθώς και μια φωτογραφία από ένα χειροποίητο εξώφυλλο CD με τον τίτλο Lives Outgrown.

Στο σημείωμα, η Gibbons γράφει: «Γεια σας, έχει περάσει καιρός αλλά τελικά μαζί με την Domino είμαι σε θέση να προσφέρω κάποια νέα μουσική πολύ σύντομα… Ήθελα να απομακρυνθώ από τα breakbeats και τα snares, εστιάζοντας στον ξυλώδη ιστό των ηχοχρωμάτων μακριά από τον ζαχαρένιο εθισμό των υψηλών συχνοτήτων που ικανοποιούν σαν ζάχαρη και αλάτι».

Ήταν μια περίοδος αποχαιρετισμού της οικογένειας, των φίλων και ακόμη και αυτού που ήμουν πριν, οι στίχοι αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες μου και τους άυπνους νυχτερινούς συλλογισμούς μου, εξ ου και το Lives Outgrown

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Beth Gibbons (@officialbethgibbons)

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής της:

Γεια σας, έχει περάσει καιρός αλλά τελικά μαζί με τον Domino είμαι σε θέση να σας προσφέρω νέα μουσική πολύ σύντομα.

Ήταν ένα μακρύ ταξίδι και εκτείνεται πάνω από μια δεκαετία, ονομάζεται ‘Lives Outgrown’.

Ως συνήθως αντανακλά αυτό που συμβαίνει με μένα εσωτερικά, τα 50 μου χρόνια έχουν φέρει μπροστά έναν νέο αλλά και παλαιότερο ορίζοντα. Ήταν μια περίοδος αποχαιρετισμού της οικογένειας, των φίλων και ακόμη και αυτού που ήμουν πριν, οι στίχοι αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες μου και τους άυπνους νυχτερινούς συλλογισμούς μου, εξ ου και το Lives Outgrown.

Όχι μόνο λόγω του τρόπου με τον οποίο ταξιδεύουμε μέσα από συναισθηματικές ή ψυχολογικές μεταβάσεις στη ζωή μας, αλλά σχετίζεται περισσότερο με τη στιγμή που αφήνουμε αυτόν τον πλανήτη και την κίνησή μας προς το άγνωστο. Κάτι που φοβάμαι, αλλά απλά πρέπει να προσπαθήσω και να γιορτάσω ως μια στιγμή που πλησιάζει, χαρίζοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε πέρα από τους περιορισμούς αυτού του φυσικού κόσμου.

Ο ήχος ήταν επίσης μια διαδικασία, εξερευνώντας δομές εντός των προσωπικών μου δυνατοτήτων. Ήθελα να απομακρυνθώ από τα breakbeats και τα snares, εστιάζοντας στον ξυλώδη ιστό των ηχοχρωμάτων μακριά από τον ζαχαρένιο εθισμό των υψηλών συχνοτήτων που ικανοποιούν όπως η ζάχαρη και το αλάτι.

Ελπίζω όσοι από εσάς υπήρξαν τόσο πιστοί και υποστηρικτικοί όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και οι νέοι ακροατές να το απολαύσουν.

Με αγάπη

Beth x

Ακούστε το «Floating On A Moment»

Μια εκφραστική τραγουδίστρια

Πέρυσι, η Beth Gibbons κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Grammy για τη συμμετοχή της ως guest στο «Mother I Sober», ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Kendrick Lamar 2022 Mr. Morale & The Big Steppers.

Συνεργάστηκε επίσης με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Miraculous Love Kids για να μοιραστεί μια mashed-up διασκευή του «Atmosphere» των Joy Division και του «Heroes» του David Bowie.

Η Gibbons είναι μία από τις πιο δυνατές, εκφραστικές τραγουδίστριες εκεί έξω και ανυπομονούμε να ακούσουμε τι έχει αισθανθεί την τελευταία δεκαετία.

