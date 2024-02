Το χαμόγελο της Μέγκαν Μαρκλ – Γιατί η επίσκεψη του Χάρι ενόχλησε τον Κάρολο

Η Μέγκαν Μαρκλ εθεάθη για πρώτη φορά από τότε που ο πρίγκιπας Χάρι έσπευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντηθεί με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο που διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν Μαρκλ απαθανατίστηκε να χαμογελά καθώς κυκλοφορούσε κοντά στο σπίτι της στο Μοντεσίτο.

Η Μέγκαν Μαρκλ φαινόταν χαλαρή πίσω από το τιμόνι του Range Rover της, φορώντας ένα καπέλο μπέιζμπολ και σκούρα, μεγάλα γυαλιά ηλίου ενώ έπινε από ένα mug καφέ καθώς οδηγούσε.

Meghan Markle smiles as she breaks cover near her $14m home as Prince Harry flies home after me…

Read More 👇

https://t.co/y7pciXQn2U @MailOnline

— NewsFlash (@NewsFlashWW) February 8, 2024