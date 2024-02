Ούτε Γουίλιαμ, ούτε Κέιτ: Η συνάντηση 45 λεπτών με τον Κάρολο – Ο Χάρι επιστρέφει στην Καλιφόρνια

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στην Καλιφόρνια μετά από μόλις 24 ώρες παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και μιας συνάντησης 45 λεπτών με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο μετά τη σοκαριστική διάγνωσή του με καρκίνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι μετέβη στο αεροδρόμιο Χίθροου σήμερα το απόγευμα, αφού την προηγούμενη μέρα είχε μεταφερθεί στο Clarence House με αστυνομική συνοδεία από το ίδιο αεροδρόμιο.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε μια σύντομη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο προτού μεταφερθούν με την Καμίλα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ όπου τους περίμενε ελικόπτερο για να τους μεταφέρει πίσω στο Sandringham, στο Norfolk.

Ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά πέταξε από το Λος Άντζελες στο Λονδίνο αφού ο πατέρας του τον ενημέρωσε για τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Ήταν η πρώτη επίσημη προσωπική τους συνάντηση μετά την κηδεία της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο δούκας του Σάσεξ έδωσε το παρών στη στέψη του βασιλιά Καρόλου στο αβαείο του Westminster τον περασμένο Μάιο, αλλά δεν εθεάθη να αλληλεπιδρά με τον πατέρα του και τη σύζυγό του Καμίλα.

Prince Harry at Heathrow this afternoon, heading back to California, after 24 hours in London. He saw his father yesterday afternoon for 45 minutes. (Photos courtesy @W8 media) pic.twitter.com/GaNphPFK0L

— Helen Wade (@HelenWade) February 7, 2024