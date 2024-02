ΗΠΑ: Τα πιο περίεργα πράγματα εντοπίζονται στα γκαράζ - Ακόμα και πύραυλοι που μπορούν να φέρουν... πυρηνικά

Τα πιο περίεργα πράγματα μπορεί να κρύβονται καμιά φορά σε ένα γκαράζ ακόμα κι ένας πύραυλος σχεδιασμένος να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές.

Συγκεκριμένα τα μέλη της ομάδας πυροτεχνουργών του αστυνομικού τμήματος του Μπέλεβου, μίας πόλης που βρίσκεται κρατά μήκος της λίμνης Ουάσινγκτον απέναντι από το Σιάτλ στις ΗΠΑ, ανταποκρίθηκαν σε μια μάλλον ασυνήθιστη κλήση, καθώς υπήρξε αναφορά για έναν πύραυλο στρατιωτικού τύπου στο γκαράζ ενός σπιτιού.

Την είδηση έκανε γνωστή το αστυνομικό τμήμα του Μπέλεβου, το οποίο σε μία ανάρτησή του στο Χ, έκανε κι ένα αστείο σημειώνοντας πως: «Νομίζουμε ότι θα περάσει πολύς, πολύς καιρός μέχρι να ξαναγίνει μια τέτοια κλήση».

And we think it’s gonna be a long, long time before we get another call like this again 🚀https://t.co/QePBTkDVFk pic.twitter.com/YXslykeOIT

— Bellevue, WA Police (@BvuePD) February 2, 2024