Σίνερ: Έτοιμος να εκθρονίσει τα «βαριά χαρτιά»

Η Κυριακή ήταν η ημέρα του ιταλικού τένις. Υπερβολή; Κάθε άλλο. Μια μέρα-ορόσημο, καθόσον δεν συμβαίνει συχνά κάτι τέτοιο. Ακόμη καλύτερα, παρατηρείται σπάνια.

Και ο Γιανίκ Σίνερ όχι μόνο έγραψε ιστορία αφού έγινε ο πρώτος Ιταλός που κέρδισε το αυστραλιανό όπεν, αλλά θα καυχιέται πως αφήνει το στίγμα του σε μια εποχή που λέγεται ως «εποχή των «Big 3».

‘Η σωστότερα, παίρνει τη σκυτάλη από την εποχή αυτή, με δεδομένο ότι ο Φέντερερ αποσύρθηκε. Γιατί , όμως, λέγεται αυτό;

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ράφαελ Ναδάλ και ο Ρότζερ Φέντερερ μοιράστηκαν τους 64 από τους τελευταίους 72 τίτλους Grand Slam. Μόνο επτά παίκτες είχαν …τολμήσει να αμφισβητήσουν την κυριαρχία τους στα κορτ:

Ο Χουάν Μάρτιν ντελ Πόρτο (2009 US Open), ο Αντι Μάρεϊ (US Open 2012, Γουίμπλεντον 2013 και 2016), ο Σταν Βαβρίνκα (Αυστραλία 2014, Roland Garros 2015 και US Open 2016), ο Μάριν Τσίλιτς (US Open 2014), ο Ντόμινικ Τίεμ (US Open 2020), ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (US Open 2021) και ο Κάρλος Αλκαράθ (US Open 2022 και Γουίμπλεντον).

Συνεπώς, ο Σίνερ είναι ήδη ο όγδοος. Επόμενη …στάση, Ρολάν Γκαρός.

Μέχρι στιγμής, ο αργός ρυθμός στο γαλλικό τουρνουά έχει αντισταθεί και ο Ναδάλ «ζει και βασιλεύει». Από τους 11 τίτλους που έχει κερδίσει ο Σίνερ, μόνο ένας ήταν στο χώμα: το Umag 2022, το όπεν της Κροατίας δηλαδή και συνέβη αυτό απέναντι στον Αλκαράθ, το άλλο παιδί-θαύμα του τένις.

Τώρα, ο Σίνερ κάνει άλμα στον χώρο του τένις και «απειλεί» τους πάντες. Μπορεί, άραγε, να δείξει κυριαρχικός και στη χωμάτινη επιφάνεια που μέχρι τώρα δεν είναι το φόρτε του;