Σίνερ: Ο νέος βασιλιάς του ιταλικού τένις (vids)

Μία από τις σπουδαιότερες επιτυχίες της καριέρας του πανηγύρισε χθες το βράδυ ο Γιάνικ Σίνερ, με τον Ιταλό να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά του απέναντι στον Αλεξ Ντε Μινόρ (6-3, 6-0) και να οδηγεί τη χώρα του στην κατάκτηση του Davis Cup μετά από 47 χρόνια!

Ο 22χρονος ανέλαβε να… τελειώσει τη δουλειά μετά τη νίκη του Ματέο Αρνάλντι απέναντι στον Αλεξέι Ποπίριν (7-5, 2-6, 6-4) και με επιβλητικό τρόπο έφερε εις πέρας την αποστολή του, με την Ιταλία να αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά.

With a straight sets victory over @alexdeminaur 6-3 6-0 🤩 #DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/kOPGG7TtdT

Μια πάρα πολύ σπουδαία στιγμή για το ιταλικό τένις, με τον Γιάνικ Σίνερ να γνωρίζει την αποθέωση από την τενιστική κοινότητα και φυσικά από τους συμπατριώτες του και να επιβραβεύεται για την υπομονή και την επιμονή που έδειξε τα τελευταία χρόνια.

That moment when you win your first #DavisCup title in 47 years 🎉 #DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/0eDejMUqKy

Το 2023 ήταν μια ονειρική σεζόν για τον Σίνερ, με τον Ιταλό να ολοκληρώνει τη χρονιά με 66 νίκες σε 84 παιχνίδια. Νίκες που του έδωσαν πέντε τρόπαια. Σε Μονπελιέ, Τορόντο, Πεκίνο και Βιέννη, ενώ πριν από λίγες ώρες κατέκτησε και το Davis Cup με την Ιταλία. Αγωνίστηκε επίσης σε τρεις τελικούς: Ρότερνταμ, Μαϊάμι και ATP Finals.

Με τα τρόπαια που κατέκτησε και τις πορείες που έκανε στα υπόλοιπα τουρνουά της σεζόν ο Ιταλός επιβραβεύτηκε με 8.298.379 δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά και με την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Εκτός από τα αυτά τα χρήματα, αναμένεται να λάβει και κάποια ακόμα για την κατάκτηση του Davis Cup με την εθνική του ομάδα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Νο. 4 είναι το career high του Ιταλού, που δείχνει ικανός να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, με πολλούς να τον θεωρούν ως το επόμενο Νο.1 του κόσμου.

Πριν από λίγες ημέρες ο Γιάνικ Σίνερ έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση των ATP Finals που πραγματοποιήθηκαν στο Τορίνο. Όμως, στον μεγάλο τελικό ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και έχασε την ευκαιρία να πάρει το βαρύτιμο τρόπαιο μπροστά στους συμπατριώτες του. Ο Σέρβος με την εμπειρία του και την ποιότητά του πήρε τη μάχη και ανάγκασε τους Ιταλούς να… σιγήσουν.

Οι δύο άνδρες αναμετρήθηκαν ξανά στο Davis Cup στο πλαίσιο των ημιτελικών ανάμεσα στην Ιταλία και τη Σερβία. Ο νικητής θα οδηγούσε τη χώρα του στον τελικό. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προηγήθηκε 5-4 και 0-40 στο τρίτο σετ και είχε τρία ματς πόιντς στο σερβίς του Ιταλού. Όλα έδειχναν ότι ο Νόλε θα πάρει το παιχνίδι. Όμως, ο Γιάνικ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με επική ανατροπή γύρισε από την… κόλαση και παίρνοντας τρία σερί γκέιμς έφτασε στο 7-5 και στο 2-1, οδηγώντας την Ιταλία στον μεγάλο τελικό.

«Ήταν ένα πολύ σημαντικό γκέιμ. Παίζαμε με καινούργιες μπάλες, οπότε ήξερα ότι αν σερβίρω καλά θα πάρω εύκολους πόντους. Έπρεπε όμως να μείνω στη στιγμή. Πήγε 0-40 και έχασε ένα backhand εύκολο για τα δεδομένα του, κάτι που με έκανε να το πιστέψω. Μετά απ’ αυτό έκανα 2 πολύ καλά σερβίς. Όταν κερδίζεις τέτοια γκέιμς, η ενέργεια και η ψυχολογία σου ανεβαίνουν. Πιστεύω πως με βοήθησε πολύ σήμερα», δήλωσε μετά τη νίκη – ανατροπή επί του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Γιάνικ έγινε ο ένας από τους τρεις που νικάει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν ο Σέρβος είχε ματς πόιντ, μετά τους Μίκαελ Γιούζνι (Ρότερνταμ, 2007), Ράφαελ Ναδάλ (Μαδρίτη, 2009) και Μάριν Τσίλιτς (Κουίνς, 2018). Παράλληλα, έγινε μόλις ο 4ος παίκτης που κατάφερε να νικήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε δυο διαδοχικές εβδομάδες (τον είχε κερδίσει και στη φάση των ομίλων των ATP Finals), ενώ αυτό συνέβη για 1η φορά μετά από 15 χρόνια.

Djokovic has lost 4 times in his career from Match Point(s) up

– Youzhny 2007 Rotterdam SF (3)

– Nadal 2009 Madrid SF (3)

– Cilic 2018 Queens F (1)

– SINNER 2023 Davis Cup SF (3)

Won 17 times from Match Point(s) down.

2 of them this year in Finals of Adelaide and Cincinnati.

— Vansh (@vanshv2k) November 25, 2023