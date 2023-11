To «παιδί» του Τζόκοβιτς και η μάχη για το next best thing του παγκόσμιου τένις (vids)

Στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας μεταφέρεται η δράση του παγκοσμίου τένις, όπου θα διεξαχθούν οι τελικοί για τους κορυφαίους τενίστες της φετινής σεζόν κάτω των 21 ετών. Μια ιδιαίτερη διοργάνωση, με διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής, όπου θα αναμετρηθούν οι οκτώ καλύτεροι τενίστες της νέας γενιάς (Next Gen ATP Finals, από τις 28/11 έως 2/12).

Τα παιχνίδια είναι best of five sets. Δηλαδή, για να νικήσει κάποιος τον αγώνα πρέπει να κερδίσει 3 σετ. Τα σετ κρίνονται στα 4 νικηφόρα γκέιμς. Σε περίπτωση που το σετ είναι 3-3 γκέιμς, τότε υπάρχει τάι μπρέικ. Στα υπόλοιπα τουρνουά τα σετ κρίνονται στα 6 νικηφόρα γκέιμς και σε περίπτωση ισοπαλίας (6-6) παίζεται τάι μπρέικ.

Στα γκέιμς δεν υπάρχει αβαντάζ (στο 40-40), αλλά ξαφνικός θάνατος. Οποιος πάρει τον πόντο παίρνει και το γκέιμ. Επίσης, στα σερβίς δεν υπάρχει let. Δηλαδή, αν μετά το σερβίς η μπάλα χτυπήσει στο φιλέ και αλλάξει πορεία (προϋπόθεση να μπει στο τετραγωνάκι που ορίζει ο βασικός κανονισμός) ο πόντος συνεχίζεται κανονικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα υπάρχουν κριτές γραμμών, αλλά ένα ηλεκτρονικό σύστημα (σ.σ Hawk-Eye Live), που θα ενημερώνει αυτόματα τον chair umpire σε κάθε πόντο αν η μπάλα είναι εντός ή εκτός γραμμών.

Επίσης, οι θεατές που βρίσκονται στις κερκίδες της αριστερής και δεξιάς πλευράς του κορτ θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα κατά τη διάρκεια των πόντων, κάτι που απαγορεύεται μέχρι τώρα στα τουρνουά. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους φιλάθλους που βρίσκονται στις baselines πίσω από τους αθλητές, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση κατά τη διάρκεια των πόντων. Στα Next Gen Finals οι τενίστες θα έχουν τη δυνατότητα στην ανάπαυλα των σετ να συνομιλήσουν με τους προπονητές τους μέσω ακουστικών και μικροφώνων. Οι παίκτες θα φορούν τα ακουστικά και θα συζητούν με τους προπονητές τους.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις των Next Gen ATP Finals (σ.σ από το 2018 όταν και καθιερώθηκε για πρώτη φορά η συγκεκριμένη διοργάνωση), οι τενίστες που θα λάβουν μέρος θα είναι οκτώ. Ανάμεσά τους φέτος είναι και το «παιδί» του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο λόγος για τον Χαμάντ Μεντζέντοβιτς (No. 111). Ο 20χρονος Σέρβος είναι υπό την προστασία του Τζόκοβιτς, ο οποίος τον βοηθάει τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε αγωνιστικό. «Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με βοήθησε οικονομικά. Μου έδωσε ό,τι χρειάζομαι για την καριέρα μου. Τα κάλυψε όλα. Με βοήθησε όταν το χρειαζόμουν και με βοηθάει ακόμα με όλους τους τρόπους. Χαίρομαι που είναι εκεί για μένα», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Χαμάντ.

Ο Μεντζέντοβιτς προπονείται συχνά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον θρυλικό Σέρβο να του δίνει οδηγίες για το πώς θα βελτιωθεί και θα εξελίξει το παιχνίδι του. Προπονητής του Χαμάντ είναι ο βετεράνος τενίστας και πολύ καλός φίλος του «Νόλε», Βίκτορ Τροίτσκι.

Novak Djokovic training with Hamad Medjedovic ahead of the Paris Masters.

It was recently revealed that Novak is paying for all of Medjedovic’s tennis expenses.

Nice to see them on the same court. ❤️

pic.twitter.com/r1bEjHUEAM

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 25, 2023