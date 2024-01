Ουκρανία: Επικρίνει τη συμμετοχή του σέρβου ηθοποιού Μίλος Μπίκοβιτς σε βραβευμένη σειρά του ΗΒΟ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε χθες Τετάρτη τον σέρβο ηθοποιό Μίλος Μπίκοβιτς (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από τα social media), ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στον νέο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «The White Lotus» («Ο Λευκός Λωτός»), ότι υποστηρίζει τη Ρωσία «από την έναρξη της εισβολής», σε μήνυμα που απευθύνεται στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ΗΒΟ.

Ο 36χρονος ηθοποιός, ο οποίος το 2021 απέκτησε τη ρωσική υπηκοότητα, παρασημοφορήθηκε το 2018 από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την προσφορά του στον πολιτισμό.

«Ο Μίλος Μπίκοβιτς, ένας σέρβος ηθοποιός που έχει υποστηρίξει τη Ρωσία από την έναρξη της μαζικής εισβολής, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην 3η σεζόν της σειράς The White Lotus του HBO», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«HBO, δεν σας πειράζει να συνεργαστείτε με κάποιον που υποστηρίζει τη γενοκτονία και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο;», υπογραμμίζεται στο μήνυμα διαμαρτυρίας του προς το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO’s The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?

