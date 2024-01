«Η Ουκρανία θα μπορούσε να έχει παρόμοια μοίρα με το Αφγανιστάν» λέει ο Λαβρόφ

Σε συνέντευξη του, ο Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Δύση οδηγεί στην κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης αντί για την επίλυση της. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «Οι ΗΠΑ και τα άλλα δυτικά κράτη δεν έχουν δείξει το «παραμικρό ενδιαφέρον» για τον τερματισμό του πολέμου.»

Ακόμη, κατά την διάρκεια των δηλώσεων του, ο κ. Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Δύση «οδηγεί προς την κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης, η οποία «δημιουργεί πρόσθετους στρατηγικούς κινδύνους και κινδύνους».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, μάλιστα, συνέκρινε τη μοίρα της Ουκρανίας με εκείνη του Αφγανιστάν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ουκρανία θα μπορούσε να έχει μια παρόμοια μοίρα με το Αφγανιστάν» κάνοντας αναφορά στην αποχώρηση των ΗΠΑ πριν από δύο χρόνια μετά από 20 χρόνια πολέμου.

«Όλες οι απερίσκεπτες επιχειρήσεις τους στον στρατιωτικό τομέα, απέφεραν κάποιες από αυτές κάποιο θετικό αποτέλεσμα; Η Ουκρανία έχει παρόμοια μοίρα. Βασίζονται στους αφέντες τους, δεν γνωρίζουν ότι ο κύριός τους σκέφτεται μόνο τον εαυτό τους», πρόσθεσε

Ο Λαβρόφ, παράλληλα, επανέλαβε την άποψη της Ρωσίας ότι η Δύση «δεν είναι πρόθυμη» να ακολουθήσει μια «εποικοδομητική πορεία που θα λαμβάνει υπόψη τις θεμιτές ανησυχίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

❗️ Lavrov: the policy of neocolonialism is maintained by the US and its allies. The general idea is to use other countries to your advantage and live off them. pic.twitter.com/uIvIwNq6eO

