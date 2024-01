Δείτε την Έιμι Γουάινχαουζ να τραγουδάει το «In My Bed» στα γυρίσματα του βίντεο το 2004

Τα βίντεο κλιπ κυκλοφόρησαν για να τιμήσουν την 20ή επέτειο του καινοτόμου ντεμπούτου άλμπουμ Frank της καλλιτέχνιδας και περιλαμβάνουν εικόνες από τα αρχικά γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «In My Bed» που έκανε θραύση το 2004. Το νέο βίντεο συμπίπτει επίσης με την άφιξη της Picture Disc Edition του Frank, σύμφωνα με ανακοίνωση της Island Records.

Στο βίντεο κλιπ, η Γουάινχαουζ φαίνεται αρχικά να περπατάει μόνη της σε ένα λόμπι ξενοδοχείου, ενώ τραγουδάει στην κάμερα.

Σε μια απόκλιση από το χαρακτηριστικό της χτένισμα, η 20χρονη τότε εμφανίστηκε ανανεωμένη με τα μαλλιά της να κυλούν πίσω της καθώς ανέβαινε τις σκάλες του ξενοδοχείου με μια κιθάρα στο χέρι.

Στη συνέχεια χορεύει σε ένα κρεβάτι πριν το βίντεο τελειώσει με ένα κοντινό πλάνο της τραγουδίστριας να κοιτάζει την κάμερα

Στη συνέχεια, η Γουάινχαουζ εμφανίζεται σε μερικά κρυφά πλάνα να περιμένει να γυρίσει σκηνές για το βίντεο, καθώς μια κλακέτα εμφανίζεται μπροστά από το πρόσωπό της. Στη συνέχεια η τραγουδίστρια του «Back to Black» ανεβαίνει σε μια σκηνή σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου και εμφανίζεται με μια μπάντα πίσω της.

Αυθεντικές εικόνες

Το επόμενο πλάνο δείχνει την Γουάινχαουζ να μπαίνει σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου κρατώντας την κιθάρα της. Στη συνέχεια χορεύει σε ένα κρεβάτι πριν το βίντεο τελειώσει με ένα κοντινό πλάνο της τραγουδίστριας να κοιτάζει την κάμερα.

Το πρωτότυπο μουσικό βίντεο της Γουάινχαουζ για το «In My Bed» σκηνοθετήθηκε από τον Paul Gore και κυκλοφόρησε στις 5 Απριλίου 2004.

Με αφορμή την 20ή επέτειο του άλμπουμ, κυκλοφορεί η Picture Disc Edition του Frank με τις αυθεντικές εικόνες του εξωφύλλου και άλλες δύο φωτογραφίες από τη φωτογράφηση του αρχικού artwork το 2003.

Το διπλό βινύλιο περιλαμβάνει τα singles της Γουάινχαουζ «Take The Box», «Stronger Than Me», «F**k Me Pumps» και «In My Bed», από το Frank.

Η Γουάινχαουζ – που πέθανε σε ηλικία 27 ετών στις 23 Ιουλίου 2011 – θα τιμηθεί επίσης φέτος στην επερχόμενη βιογραφική ταινία Back to Black, σε σκηνοθεσία Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον.

Την τραγουδίστρια υποδύεται στην ταινία η Marisa Abela, η οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τους Eddie Marsan, Bronson Webb, Ansu Kabia και Harley Bird.

Το Back to Black γυρίστηκε με την πλήρη υποστήριξη του The Amy Winehouse Estate, καθώς και της Universal Music Group και της Sony Music Publishing, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

*Με πληροφορίες από The People