Εκνευρισμένος ο Κριστιάνο Ρονάλντο: «Η Χρυσή Μπάλα και το βραβείο Τhe Best χάνουν την αξιοπιστία τους»

Ο Λιονέλ Μέσι βραβεύτηκε την προηγούμενη Δευτέρα (15/1) με το βραβείο The Best της FIFA, κατακτώντας ακόμα μία κορυφή. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, φέτος σάρωσε στις ατομικές διακρίσεις αφού λίγους μήνες πριν πήρε και την 8η Χρυσή Μπάλα στην καριέρα του.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μην ψηφίσει στα βραβεία «The Best» της FIFA, δείχνοντας την αντίθεσή του στην διεξαγωγή του θεσμού.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, μετά τα Globe Soccer Awards όπου παρέλαβε το βραβείο «Μαραντόνα», καθώς πέτυχε 54 γκολ σε 59 ματς και άφησε πίσω του παίκτες όπως Κιλιάν Εμπαπέ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ (50), παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην πορτογαλική «Record» όπου μεταξύ άλλων σχολίασε την αξιοπιστία των δύο πιο σημαντικών ετήσιων βραβείων για τους καλύτερους του ποδοσφαίρου, τη «Χρυσή Μπάλα» και το βραβείο The Best της FIFA.

Ο 38χρονος άσος, μεταξύ άλλων μίλησε για την αξιοπιστία των βραβείων αυτών με τον CR7 να τονίζει χαρακτηριστικά:

«Το Βραβείο Χρυσής Μπάλας και το Βραβείο The Best χάνουν την αξιοπιστία τους», ρίχνοντας το «καρφί» του προς τον μεγάλο ανταγωνιστή του όλα αυτά τα χρόνια, Λιονέλ Μέσι.

Στην συνέχεια, ο Ρονάλντο σε ερώτηση δημοσιογράφου αν τον ενοχλεί που το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας αναφέρεται ως κατώτερο, ενώ για παράδειγμα, ο Μέσι κέρδισε πρόσφατα το βραβείο The Best ενώ αγωνιζόταν σχεδόν όλη τη χρονιά στο MLS, ο Πορτογάλος ανέφερε: «Έχω συνηθίσει σε αυτό και ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι οργανισμοί. Ειλικρινά, δεν έχω παρακολουθήσει την τελετή απονομής των βραβείων The Best».