Ταξιδεύοντας στον χρόνο και στον κόσμο από τον καναπέ σας

Οι γιορτές μπορεί να αποτελούν παρελθόν αλλά η ανάγκη ενός ταξιδιού δεν περνάει ποτέ. Και μπορεί κάποιοι να σιγοτραγουδάνε «δεν έκανα ταξίδια μακρινά, ταξίδεψε η καρδιά και αυτό μου φτάνει» αλλά το μυαλό, με όχημα τα μάτια μας μόνο, μπορεί να βρεθεί σε μία μόνο στιγμή σε όποιο μέρος θέλει, σε όποιο χρόνο θέλει. Για αυτό παρακάτω είναι μερικές προτάσεις μόνο, από μία κατηγορία που διόλου τυχαία λέγεται «Travelling around» που θα τη βρείτε στο Vodafone TV .

Θέλετε να βρεθείτε στην Αυστραλία παρέα με την Nicole Kidman και τον Hugh Jackman; Μπορείτε. Θέλετε να ζήσετε λίγο την χρυσή εποχή της Ρώμης στη γείτονα χώρα; Μπορείτε. Θέλετε να ξαναζήσετε όλη τη γκλαμουριά της Νέας Υόρκης; Μπορείτε. Θέλετε να βρεθείτε σε φανταστικούς κόσμους με δράκους και μάγισσες; Και αυτό μπορείτε. Σε αυτό το ταξίδι μπορείτε να τα ζήσετε όλα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα κουβερτάκι, μία ωραία ζεστή σοκολάτα και καλή παρέα.

…και το ταξίδι ξεκινάει τον πρώτο μήνα του νέου έτους, σε αυτόν τον μοναδικό προορισμό ψυχαγωγίας.

Πάμε Ειρηνικό Ωκεανό. LOST (Οι Αγνοούμενοι). Μία καλή ευκαιρία να το ζήσουμε (πάλι). Για τους νεότερους που δεν γνωρίζουν, πρόκειται για την ιστορία των επιζώντων ενός αεροπορικού δυστυχήματος, σε ένα τροπικό νησί κάπου στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. Ο αγώνας για επιβίωση, με πολλές αναδρομές στο παρελθόν των ηρώων μας, χτίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο περίτεχνα τους χαρακτήρες, είναι σίγουρο ότι θα σας συναρπάσει, όπως έκανε και τότε που πρωτοβγήκε στους δέκτες μας. Πολύ μυστήριο, πολλή αγωνία και συνεχείς ανατροπές. Διαθέσιμο στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.

Πάμε Αυστραλία. Faraway Downs. Αν σας άρεσε το “Australia” του Baz Luhrmann, τότε αυτή η σειρά είναι ένα must watch. Όχι τίποτα άλλο αλλά παίζουν και οι αγαπημένοι μας Nicole Kidman και Hugh Jackman. Το στορί αφορά τη λαίδη Σάρα Άσλεϊ, μία Αγγλίδα αριστοκράτισσα, η οποία προσπαθεί να γλιτώσει ένα ράντσο 4 εκατομμυρίων στρεμμάτων στην ενδοχώρα της Αυστραλίας που της άφησε περιουσία ο περίεργος σύζυγός της και που εποφθαλμιά ο αδίστακτος γαιοκτήμονας Κάρνι. Σε αυτήν την περιπέτεια μαζί της ένας σκληρός βοσκός και ο νεαρός ιθαγενής Νάλα. Χαμούλης γίνεται.

Πάμε Ιταλία. Ρώμη. Μία από τις πιο δυνατές σειρές την πρώτη δεκαετία του μιλένιουμ ήταν η ιστορική δραματική τηλεοπτική σειρά «Ρώμη». Η ιστορία αυτή διαδραματίζεται την εποχή που η πόλη αυτή είναι η πλουσιότερη του κόσμου, μία παρακμάζουσα δημοκρατική Μητρόπολη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αναπτυσσόμενης αυτοκρατορίας που έγινε μύθος.

Πάμε Ουκρανία (πρώην Ουκρανική ΣΣΔ). Chernobyl. Όταν κυκλοφόρησε το Τσερνόμπιλ είχε γίνει πραγματικά ένα talk of the town, με την πλειοψηφία των θεατών να δηλώνει απόλυτα αφοσιωμένο. Πρόκειται για ένα ιστορικό δράμα 5 επεισοδίων που περιγράφει την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ τον Απρίλιο του 1986, όπως την έζησαν εργαζόμενοι και κάτοικοι του Πρίπιατ καθώς και τις προσπάθειες συγκάλυψης από τη σοβιετική κυβέρνηση. Το σενάριο βασίστηκε στο βιβλίο «Φωνές από το Τσερνόμπιλ» της βραβευμένης με Νόμπελ λευκορωσίδας Σβετλάνα Αλεξίεβιτς. Αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Πάμε ΗΠΑ. Sex and the City. Μία ωδή στη Νέα Υόρκη, στο Μεγάλο Μήλο ή αλλιώς στη Γκόθαμ. Αυτή η πόλη ακούει σε πολλά ονόματα και To Sex and the City φρόντισε να την απογειώσει με μπόλικη χρυσόσκονη. Αρκετές γενιές γυναικών δεν έχαναν επεισόδιο καθότι η ιστορία είχε να κάνει με τη ζωή τεσσάρων άκρως θηλυκών πλασμάτων, εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους και την ίδια στιγμή τόσο ίδιων. Κοινός παρονομαστής η φιλία τους, η σεξουαλική τους απελευθέρωση και η αγάπη τους για ένα lifestyle που θυμίζει περισσότερο περιοδικά μόδας. Αποκλειστικά όλες οι σεζόν στο Vodafone TV.

Πάμε Ελλάδα. Milky Way. Αφήνουμε τις μεγάλες πόλεις και πάμε ταξίδι σε μία μικρή επαρχιακή πόλη της χώρας μας. Εκεί, η τελειόφοιτη Λυκείου Μαρία, ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια, ζώντας το «αθηναϊκό όνειρο» μακριά από το συντηρητικό και συνάμα ασφυκτικό περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει. Το όνειρο όμως κόβεται στην είδηση της εγκυμοσύνης της με τον φίλο της Τάσο, που δεν έχει σκεφτεί ποτέ να εγκαταλείψει τη μικρή τους κοινωνία. Τελικά τι θα κάνει η Μαρία μπροστά σε αυτό το δίλημμα; Αποκλειστικά on demand όλα τα επεισόδια στο Vodafone TV.

Πάμε Διάστημα. Interstellar. Μία μοναδική ταινία επιστημονικής φαντασίας δια χειρός του μεγάλου Κρίστοφερ Νόλαν με τους Μάθιου Μακόναχι, Αν Χάθαγουεϊ, Τζέσικα Τσάστεϊν, Μπιλ Έργουιν, Μάικλ Κέιν, Έλεν Μπέρστιν, και Ματ Ντέιμον. Όλοι αυτοί οι αστέρες θα χωρούσαν μόνο στο διάστημα και ο Νόλαν το κατάφερε. Η ιστορία μίας ομάδας αστροναυτών που ταξιδεύουν μέσα από μία σκουληκότρυπα στην προσπάθειά τους να βρουν ένα νέο πλανήτη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την ανθρωπότητα. Για τις ανάγκες της ταινίας, οι δημιουργοί συμβουλεύτηκαν τον θεωρητικό φυσικό Κιπ Θόρν προκειμένου οι απεικονίσεις των διαστημικών φαινομένων να είναι όσο πιο ακριβείς γινόταν. Στη μουσική ο απίθανος Hans Zimmer, ενώ για τα ειδικά εφέ η ομάδα έφυγε με το Όσκαρ. Δεν το χάνεις.

Πάμε Ουέστερος. Game of Thrones (Παιχνίδι των Θρόνων). Χρειάζονται πλέον λόγια για αυτό το αριστούργημα επιστημονικής φαντασίας; Το έγκριτο περιοδικό Time το έχει χαρακτηρίσει ως τη δημοφιλέστερη σειρά του κόσμου, με το BBC News να γράφει ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλο δημοφιλές τηλεοπτικό προϊόν. Να πούμε ότι έχει κερδίσει 59 Βραβεία Έμμυ, τα περισσότερα από κάθε άλλη τηλεοπτική σειρά. Για όσους δεν το έχουν δει ακόμα, ποτέ δεν είναι αργά. Θα ταξιδέψετε σε έναν μαγικό κόσμο, με πολύπλοκους και απίθανους χαρακτήρες, συνεχείς ανατροπές που κόβουν την ανάσα, μυθικά στοιχεία που δίνουν ακόμα περισσότερο στο όλο του μυστήριο. Όσο για τα πολιτικώς ορθά, δεν υπάρχει χώρος για αυτά: συμβαίνουν όλα και τα παθαίνουν όλα. Και επειδή το βλέπω να γίνεστε άλλος ένας κολλημένος του Σύμπαντος του Τζωρτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, θα έχετε τη χαρά να δείτε και το πρίκουελ που ακούει στο όνομα House of the Dragon. Η ιστορία αυτή διαδραματίζεται διακόσια χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, εξηγώντας το πως φτάσαμε στο τέλος του Οίκου Ταργκάρυεν, με τον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, γνωστό ως «Χορό των Δράκων». Σκεφτείτε μόνο ότι στην πρεμιέρα λόγω των εκατομμυρίων θεατών που μπήκαν να τη δουν, κόλλησε η εφαρμογή HBOmax. Το House of the Dragon κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ πρεμιέρας για σειρά. Αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Πάμε Αρεντέλλα. Frozen. Ένα από τα πιο γνωστά μιούζικαλ φαντασίας κινουμένων σχεδίων είναι αδιαμφησβήτητα το οσκαρικό Ψυχρά κι Ανάποδα (Frozen). Είναι η 53η ταινία μεγάλου μήκους της Disney, εμπνευσμένη από τη Βασίλισσα του Χιονιού, γνωστό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Οι ήρωες μας μία πριγκίπισσα, ένας παγοπώλης, ο πιστός του τάρανδος και ένας γλυκός χιονάνθρωπος έχουν ως στόχο να βρουν την αδελφή της που χωρίς να το ξέρει έχει, λόγω των ικανοτήτων της, βάλει το βασίλειό τους στον πάγο. Η ταινία αυτή βρίσκεται στην κορυφή του είδους της, με πάνω από 1,280 δισεκατομμύρια δολάρια εισπράξεις στο παγκόσμιο box office, θέση που κατείχε μέχρι το 2019 «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Διαθέσιμο στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.

