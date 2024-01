Νίκολας Κέιτζ: «Tα Σταυροδρόμια της ψυχής» του Σκορτσέζε έπεσαν θύμα παραπλανητικού marketing

Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την καριέρα του Νίκολας Κέιτζ οδήγησε πολλές από τις ταινίες του ηθοποιού να επανεκτιμηθούν τα τελευταία χρόνια και από υπερπαραγωγές της δεκαετίας του 1990 να χαρακτηριστούν ως ταινίες του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Έτσι η επόμενη ταινία του Κέιτζ που θα ανέβει στην κατηγορία των κλασικών θα μπορούσε να είναι το «Σταυροδρόμια της ψυχής» (Bringing Out the Dead) του 1999 σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο Κέιτζ μίλησε για την αγάπη του για την ταινία του Σκορσέζε.

«Ναι, μου αρέσει αυτή η ταινία και νομίζω ότι θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου», είπε ο Κέιτζ. «Το είδα ξανά πρόσφατα. Νομίζω ότι το Paramount+ το έχει. Δεν έχει γίνει ακόμα σε ψηφιακή μορφή υψηλής ευκρίνειας, αλλά ανυπομονώ να κάνω μια συνέντευξη για την ταινία με τον Μάρτιν Σκορσέζε για το Paramount+, γιατί νομίζω ότι η ταινία αξίζει άλλη μια ματιά. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες ταινίες μου».

Nicolas Cage thinks Bringing Out the Dead is one of his best movies, but says Martin Scorsese’s ’90s drama is misunderstood https://t.co/Ssg2X4xOwK

— Total Film (@totalfilm) January 16, 2024