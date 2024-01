Γαλλία: Το νέο υπουργικό συμβούλιο του Εμ. Μακρόν

Σύμφωνα με το γαλλικό πολιτικό σύστημα όπως επεξηγεί το France 24, ο πρόεδρος (ο Εμανουέλ Μακρόν στην περίπτωσή μας) τοποθετεί πρωθυπουργό και καθορίζει τη γενική πολιτική, ενώ ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ είναι υπεύθυνος για την επιλογή του υπουργικού συμβουλίου και την καθημερινή διαχείριση της κυβέρνησης.

Η νέα γαλλική κυβέρνηση ανακοινώθηκε επίσημα από τον γενικό γραμματέα του παλατιού των Ηλυσίων. Ο Αλέξις Κόλερ έκανε την ανακοίνωση από τον Χειμερινό Κήπο του προεδρικού μεγάρου.

Ορισμένα γαλλικά πολιτικά βαριά ονόματα διατήρησαν τις θέσεις τους. Εκτός από τους προαναφερθέντες Νταρμανέν ως υπουργό Εσωτερικών και Ντουπόν-Μορετί ως υπουργό Δικαιοσύνης, ο Μπρούνο λε Μαίρ διατήρησε τη θέση του ως υπουργός Οικονομικών και ο Σεμπαστιάν Λεκορνού παραμένει υπουργός Άμυνας. Ο Στεφάν Σεζουρνέ, ορίστηκε νέος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, αντικαθιστώντας την Καθρίν Κολονά.

Ορισμένες από τις γυναίκες που διορίστηκαν σε υπουργικές θέσεις περιλαμβάνουν την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Ρασίντα Ντατί ως νέα υπουργό Πολιτισμού. Η Ντατί, η οποία διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης υπό τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το συντηρητικό κόμμα Les Républicains για να αναλάβει τη νέα της θέση.

Η Καθρίν Βοτρίν διορίστηκε υπουργός Υγείας και Εργασίας, η Αμελί Ουντέα-Καστερά θα ηγηθεί του υπουργείου Παιδείας και η Σιλβί Ρεταγιώ θα είναι επικεφαλής του τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η Πρίσκα Θεβενώ, μέχρι πρότινος αναπληρώτρια υπουργός Νεολαίας, ορίστηκε κυβερνητική εκπρόσωπος.

Υπουργός Γεωργίας: Μαρκ Φεzνό

Υπουργός Περιβάλλοντος: Κριστόφ Μπέτσου

Υπουργός Ισότητας των Φύλων: Ορόρ Μπερζέ

Αναπληρωτής υπουργός κοινοβουλευτικών σχέσεων: Μαρί Λεμπέκ

Η επιλογή της Ντατί από τον πρόεδρο Εμ. Μακρόν για υπουργός Πολιτισμού ήταν μια αιφνιδιαστική κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτές, θα αποδυναμώσει περαιτέρω τους συντηρητικούς αντιπάλους του.

Η Ντατί, μια ηχηρή πρώην υπουργός Δικαιοσύνης απολαμβάνει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στη Γαλλία. «Είναι ένα τεράστιο πολιτικό πραξικόπημα, κανείς δεν το είχε προβλέψει», δήλωσε η πρώην υπουργός του Σαρκοζί Ροζελίν Μπασελώ στο Κανάλι BFM. «Είναι εξαιρετικά μαχητική, είναι δημοφιλής στους απλούς ανθρώπους».

Με την απόσπαση ενός μεγάλου ονόματος από τις τάξεις των συντηρητικών, η κυβέρνηση Μακρόν κλίνει τώρα επίσης ακόμη πιο ξεκάθαρα προς τα δεξιά.

Congratulations @steph_sejourne!

We know we can count on you, as Minister for Europe and Foreign Affairs of France, to continue to fight for our common values and interests on the European and global stage. pic.twitter.com/sWj0ZV3KN6

— Renew Europe (@RenewEurope) January 11, 2024