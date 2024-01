ΗΠΑ: Με ειδική μάσκα και δεμένος χειροπόδαρα εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος που είχε επιτεθεί σε δικαστή στο Λας Βέγκας

Πέντε ημέρες αφότου ο Deobra Redden πήδηξε πάνω από την έδρα για να επιτεθεί σε δικαστή του Λας Βέγκας, βρέθηκε ξανά ενώπιον της ίδιας γυναίκας – μόνο που αυτή τη φορά οι καρποί του 30χρονου κατηγορούμενου ήταν αλυσοδεμένοι στο σώμα του, ενώ δικαστικοί υπάλληλοι στέκονταν σε κάθε πλευρά του.

Με πρόσθετη ασφάλεια, η ακροαματική διαδικασία για την καταδίκη του Redden συνεχίστηκε τη Δευτέρα και η δικαστής Mary Kay Holthus τον καταδίκασε σε 19 έως 48 μήνες φυλάκιση για την προηγούμενη κατηγορία απόπειρας σωματικής βλάβης.

Ο Redden αντιμετωπίζει 13 νέες κατηγορίες μετά την επίθεση στην αίθουσα του δικαστηρίου, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που έχει προβληθεί περισσότερες από 105 εκατομμύρια φορές. Η δικαστής Holthus δήλωσε ότι το περιστατικό δεν επηρέασε την απόφαση της Δευτέρας.

«Οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από τα γεγονότα που συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη θα αντιμετωπιστούν σε μελλοντική ημερομηνία από διαφορετικό δικαστήριο», δήλωσε η Holthus στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν αλλάζω ή τροποποιώ την ποινή που σκόπευσα να επιβάλλω την περασμένη εβδομάδα, προτού με διακόψουν οι ενέργειες του κατηγορουμένου», επισήμανε.

Ο δικηγόρος του Redden, Caesar Almase, ζήτησε να χορηγηθεί στον εντολέα του, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για απόπειρα κλοπής και ενδοοικογενειακή βιαιοπραγία, ποινή επιτήρησης για την κατηγορία του Απριλίου για απόπειρα βιαιοπραγίας, σύμφωνα με το βίντεο της αίθουσας του δικαστηρίου.

Η Holthus αρνήθηκε, λέγοντας στον Almase: «Το εκτιμώ αυτό, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρει μια γεύση από κάτι άλλο, γιατί απλά δεν μπορώ με αυτό το ιστορικό», έδειξε το βίντεο της αίθουσας του δικαστηρίου.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Redden έτρεξε προς την έδρα, πήδηξε από πάνω της και έριξε την Holthus στο έδαφος. Στη συνέχεια, δύο άτομα τράβηξαν τον Redden μακριά από την Holthus, ενώ τον χτύπαγαν παράλληλα.

Το βίντεο της επίθεσης:

SHOCK VIDEO: Las Vegas judge attacked in court during sentencing for three-time felon accused of attempted battery with substantial bodily harm pic.twitter.com/cJXujqmqO9

Ο Redden κατηγορήθηκε την περασμένη εβδομάδα για εξαναγκασμό με βία, εκβιασμό, εκφοβισμό δημόσιου λειτουργού με απειλή βίας, αδιαφορία για την ασφάλεια προσώπου με αποτέλεσμα σημαντική σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από επιτηρούμενο ή αποφυλακισμένο, παράνομη πράξη σχετικά με υγρό από κρατούμενο υπό περιορισμό και επτά κατηγορίες για σωματική βλάβη προστατευόμενου προσώπου, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία του Κέντρου Κράτησης της κομητείας Clark. Η εγγύηση ορίστηκε στα 54.000 δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής.

Τη Δευτέρα, περίπου δώδεκα δικαστικοί υπάλληλοι βρίσκονταν κοντά στον Redden κατά τη διάρκεια της ακρόασής του. Φορούσε μαύρη μάσκα από πλέγμα και πορτοκαλί περιοριστικά γάντια.

Here’s the video of him coming back to the court in chains: https://t.co/TV9RGUeAdV

— Lounge Digest (@loungedigest) January 8, 2024