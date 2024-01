Απίθανο βίντεο – H στιγμή που εγκληματίας πήδηξε πάνω σε δικαστή όταν έμαθε ότι θα πάει φυλακή

Απίστευτο και όμως αληθινό ήταν το περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε δικαστική αίθουσα του Λας Βέγκας. Όλα άρχισαν όταν ένας εγκληματίας πήδηξε πάνω από την έδρα αφού η δικαστής απέρριψε το αίτημα του δικηγόρου του να αφεθεί ελεύθερος με αναστολή.

Σύμφωνα με την New York Post, ο 30χρονος Deobra Redden, ο οποίος είχε καταδικαστεί άλλες τρεις φορές, καταδικάστηκε από τη δικαστή Mary Kay Holthus για απόπειρα σωματικής βλάβης στο περιφερειακό δικαστήριο της κομητείας Clark.

Γύρω στις 11 το πρωί, ο δικηγόρος του Redden ζήτησε από τη Holthus να καταδικάσει τον πελάτη του με αναστολή – αλλά η Holthus είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό της για τον κατ’ εξακολούθηση παραβάτη. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρει μια γεύση από κάτι άλλο, γιατί απλά δεν μπορώ να δώσω αναστολή με αυτό το ιστορικό», είπε. Όταν το άκουσε αυτό, ο κατηγορούμενος έτρεξε προς την έδρα, πήδηξε πάνω της και την έριξε στο έδαφος.

Κατά την διάρκεια του επεισοδίου, αρκετά άλλα άτομα φαίνονται να παλεύουν με τον Redden μέσα στο χάος, πριν εκείνος αρχίσει να βρίζει την Holthus, σύμφωνα με το υλικό. Οι δικαστικοί υπάλληλοι φαίνεται να τον τραβούν μακριά, αλλά εκείνος απελευθερώνεται και προσπαθεί να επιστρέψει, ενώ εκείνη είναι ακόμα στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο.

Ο ίδιος και άλλοι φαίνονται να ανταλλάσσουν γροθιές κατά τη διάρκεια της πάλης. Μάλιστα, σύμφωνα με το παρακάτω βίντεο ακούγεται κάποιος να φωνάζει λέγοντας «Τι στο διάολο συμβαίνει με σένα ρε φίλε.»

«Πού είναι η Mary Kay – είναι καλά;», ρωτάει ένας άνδρας όταν τελικά ο Redden περνάει χειροπέδες. Τελικά, η Holthus υπέστη έναν ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι, αλλά ήταν καλά, δήλωσαν πηγές στο πρακτορείο. Ένας αστυνόμος τραυματίστηκε επίσης κατά τη συμπλοκή.

«Δόξα τω Θεώ, η δικαστής είναι καλά», ανέφερε σε δήλωσή του ο εισαγγελέας της κομητείας Κλαρκ Στιβ Γούλφσον. «Δόξα τω Θεώ για τις ηρωικές προσπάθειες όσων την βοήθησαν, ειδικά του αστυνόμου και του δικηγόρου της.

«Χωρίς αυτούς, η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη, καθώς ο κατηγορούμενος επέδειξε εξαιρετικά βίαιη συμπεριφορά και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν συνέπειες», δήλωσε ο Wolfson.

Στις 23 Απριλίου, ο Ρέντεν απείλησε «να σπάσει τα γόνατα» ενός άλλου άνδρα, «με αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική σωματική βλάβη», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Σημειώνεται ότι μετά την επίθεση της Τετάρτης, αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες για ξυλοδαρμό και ξυλοδαρμό προστατευόμενου προσώπου – με την τελευταία κατηγορία να αναφέρει ότι το θύμα υπέστη «ουσιαστική βλάβη».

