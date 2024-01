Νικόλ Έγκερτ: Η σταρ του «Baywatch» διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Η ηθοποιός των «Baywatch» και «Charles in Charge» Νικόλ Έγκερτ διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στις αρχές Δεκεμβρίου του 2023. Μιλώντας στο People, η 51χρονη αποκάλυψε πώς αφού πήρε 25 κιλά σε τρεις μήνες, ένιωθε «φοβερό πόνο» στο αριστερό της στήθος και εντόπισε ένα εξόγκωμα κατά τη διάρκεια μιας αυτοεξέτασης.

Έτσι αποφάσισε να κλείσει ένα ραντεβού με τον γιατρό της. «Πραγματικά πάλλονταν και πονούσε», είπε στο People. «Πήγα αμέσως στη γενική ιατρό μου και μου απάντησε ότι έπρεπε να πάω αμέσως να το εξετάσω. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι απλά δεν μπορούσα να κλείσω ραντεβού. Όλα ήταν κλεισμένα. Έπρεπε λοιπόν να περιμένω μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για να το κάνω».

Έπειτα από μια μαστογραφία και τρεις βιοψίες, οι εξετάσεις βγήκαν θετικές για καρκίνο. «Αυτό το ταξίδι ήταν δύσκολο για μένα», παραδέχεται, σημειώνοντας ότι προσπαθεί να παραμείνει θετική. «Διαβάζω πάντα εμπνευσμένα αποσπάσματα και ανόητα πράγματα» πρόσθεσε.

Η Νικόλ Έγκερτ, η οποία εμφανίστηκε ως ναυαγοσώστρια για δύο σεζόν στην επιτυχημένη σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης η Πάμελα Άντερσον και ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καρκίνου.

«Σίγουρα μπορώ να το νιώσω», λέει για το εξόγκωμα στο στήθος της. «Είναι εκεί. Πρέπει να αφαιρεθεί. Οπότε το θέμα είναι αν πρέπει να κάνω θεραπεία πριν από το χειρουργείο ή μπορούν να κάνουν τη χειρουργική επέμβαση και μετά να κάνω τη θεραπεία» ανέφερε.

