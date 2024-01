O Γιώργος Λάνθιμος είχε μάτια μόνο για τον Μπρους Σπρίνγκστιν την ώρα της βράβευσης

Μπορεί ο Γιώργος Λάνθιμος να ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές των Χρυσών Σφαιρών, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης Ταινίας-Κωμωδίας με την ταινία Poor Things, αλλά όταν ανέβηκε στο βάθρο είχε μάτια μόνο για τον Μπρους Σπρίνγκστιν.

«Ήθελα απλώς να μιλήσω με τον Μπρους Σπρίνγκστιν όλο το βράδυ», δήλωσε ο Γιώργος Λάνθιμος παίρνοντας το μικρόφωνο. «Έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, 23 Σεπτεμβρίου!» ανέφερε, ενώ η Έμα Στόουν και το υπόλοιπο καστ του Poor Things γελούσαν πίσω του.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός τραγουδοποιός, το «Αφεντκό», χαμογέλασε πλατιά και χαιρέτησε επιδοκιμαστικά από το τραπέζι του, κάνοντας μια κίνηση με τα δάχτυλά του.

«Είναι ο ήρωάς μου από τότε που μεγάλωσα» εξήγησε ο Λάνθιμος. «Τέλος πάντων, μην σπαταλάω τον χρόνο» πρόσθεσε, επιστρέφοντας στο λόγο για τον οποίο ανέβηκε στο βήμα, για να παραλάβει τη Χρυσή Σφαίρα για το Poor Things.

Σημειώνεται ότι ο Μπρους Σπρίνγκστιν ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι «Addicted to Romance» από τη ρομαντική κωμωδία She Came to Me, αλλά έχασε από το «What Was I Made For?» των Billie Eilish & Finneas O’connell για την ταινία Barbie.

Δείτε στο βίντεο τι είπε ο Γιώργος Λάνθιμος στον Μπρους Σπρίνγκστιν:

Δείτε μια σχετική ανάρτηση στο Χ