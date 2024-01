Οι οδυνηρές και «φαρμακερές» θεραπείες ομορφιάς του 19ου και 20ου αιώνα

Πριν από τις σημερινές ενυδατικές κρέμες με ορό σαλιγκαριού, υπήρχαν οι «γκοφρέτες επιδερμίδας» με αρσενικό που υπόσχονταν μια «υπέροχα καθαρή επιδερμίδα». Οι γυναίκες της Αναγέννησης χρησιμοποιούσαν το θανατηφόρο νυχτολούλουδο για να κάνουν τα μάτια τους να φαίνονται μεγαλύτερα και τα περιττώματα γάτας για να αφαιρούν τις τρίχες.

Η ομορφιά προσέδιδε δύναμη, κύρος και εξουσία σε έναν αιώνα όπου οι γυναίκες είχαν ελάχιστα από όλα αυτά

Μια ρωμαϊκή θεραπεία για τις πανάδες περιλάμβανε την άλεση των εντέρων «ενός μικρού κροκόδειλου που τρέφεται μόνο με τα πιο αρωματικά λουλούδια».

Μήπως όμως έχουμε πιστέψει ένα ανακριβές κλισέ; Η ιδέα ότι, στο παρελθόν, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν από αμάθεια ή επιπολαιότητα δηλητήρια για να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους είναι «ένα μισογυνιστικό τροπάριο που κυκλοφορεί από την κλασική εποχή», γράφει η καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης Jill Burke στο βιβλίο της How to Be a Renaissance Woman (Πώς να γίνεις γυναίκα της Αναγέννησης).

Η Burke περιγράφει ένα «κύκλωμα δηλητηριάσεων» του 16ου αιώνα στη Ρώμη, όπου οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν aqua tofana -ένα παρασκεύασμα που περιείχε αλεσμένο αρσενικό και μόλυβδο «μεταμφιεσμένο» σε προϊόντα περιποίησης του δέρματος- για να δηλητηριάζουν σιγά σιγά τους βίαιους συζύγους τους.

Ραδιενεργά άλατα μπάνιου; Ή μήπως η οδοντόκρεμα ραδίου; Πολλές οι επιλογές

Ωστόσο, ακόμη και όταν ο σκοπός δεν ήταν η δολοφονία, οι γυναίκες του 16ου αιώνα ενδεχομένως να γνώριζαν επακριβώς τι έκαναν. Η ομορφιά προσέδιδε δύναμη, κύρος και εξουσία σε έναν αιώνα όπου οι γυναίκες είχαν ελάχιστα από όλα αυτά.

Δεν είναι λοιπόν παράξενο που η περίεργη, επικίνδυνη ή εξωπραγματική περιποίηση φάνταζε ότι άξιζε τον κόπο. Άλλωστε είναι τόσο διαφορετική από έναν καθαρισμό με βδέλλα ή από την ένεση μιας θανατηφόρας τοξίνης στο μέτωπό σας; Ας δούμε.

Εδουαρδιανό πρόγραμμα ομορφιάς για κυρίες, 1906

Γιατί να μην κάνετε ένα «ελαφρύ μπάνιο» σε ένα ντουλάπι με σκοπό να μειώσετε το βάρος σας, να ξαπλώσετε σε μια μπανιέρα γεμάτη μαγνήτες ή να απολαύσετε ένα «ηλεκτρικό μασάζ»

από μια αυστηρή κυρία που δείχνει αηδιασμένη με τις επιλογές της ζωής σας; Επιπλέον, αν η μύτη σας είναι «ντεμοντέ» με το εδουαρδιανό πρόγραμμα ομορφιάς, θα μπορούσε να «μεταμορφωθεί» σε ότι σχήμα και μέγεθος εσείς επιθυμείτε. Σκεφτείτε το – ή και όχι -.

Αφαίρεση μακιγιάζ με ράδιο, 1937

Τα προϊόντα ομορφιάς της γαλλικής σειράς Tho-Radia υποτίθεται ότι βελτίωναν την κυκλοφορία του αίματος και αφαιρούσαν τις ρυτίδες, αλλά αποδείχθηκε επίσης ότι έδιναν μια εξωγήινη λάμψη.

Είναι δύσκολο να βρούμε πληροφορίες για το πώς το ράδιο υποτίθεται ότι έκανε τα μαλλιά σας κατσαρά, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να τα κάνει να πέσουν

Προωθήθηκαν ύπουλα με την «εμπειρογνωμοσύνη» ενός γιατρού ονόματι Alfred Curie, αν και δεν ήταν συγγενής του Pierre και της Marie, οι οποίοι προφανώς εξέταζαν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας. Οι γαλλικές αρχές, όντας «σπαστικές», περιόρισαν τη χρήση του ραδίου το 1937.

Σπά, 1968

Ομορφαίνει άραγε το αγγούρι; Ένα έγγραφο υποστηρίζει ότι είναι «εξαιρετικό για τρίψιμο πάνω στο δέρμα για να το διατηρήσει απαλό» περιέχει «φυσικά οργανικά οξέα όπως γλυκολικό, γαλακτικό και σαλικυλικό οξύ» και αναστέλλει την τυροσινάση. Ουσιαστικά οι γυναίκες μετατρέπονταν σε σολομό του γαμήλιου μπουφέ, προκειμένου να «προφυλάξουν» το δέρμα τους.

Περμανάντ ραδίου, δεκαετία του 1920

Ο 20ος αιώνας είναι γνωστός για τη «λατρεία» του για τα ραδιενεργά προϊόντα ευεξίας. Ραδιενεργά άλατα μπάνιου; Ή μήπως η οδοντόκρεμα ραδίου; Πολλές οι επιλογές. Είναι δύσκολο να βρούμε πληροφορίες για το πώς το ράδιο υποτίθεται ότι έκανε τα μαλλιά σας κατσαρά, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να τα κάνει να πέσουν.

Ηλεκτρικός κορσές, 1890

Σαν να μην ήταν αρκετά κακοί οι κορσέδες, έρχεται η επιστήμη να τους κάνει ακόμα χειρότερους. Η κυρία Whiting, που υπέφερε μια ζωή από δυσκοιλιότητα, ήταν » πολύ καλύτερα » χάρη σε αυτόν τον ηλεκτρικό κορσέ. Τα σαγηνευτικά ψιλά γράμματα υπόσχονται ότι «το στήθος υποβοηθείται στην υγιή ανάπτυξή του», κάνοντάς το να ακούγεται σαν κάτι που θα προσπαθούσε να σας πουλήσει μια influencer στο TikTok. Ο ηλεκτρικός κορσές προερχόταν από το 52 Oxford Street του Λονδίνου, το οποίο σήμερα είναι ένα Holland & Barrett.

Τατουάζ χειλιών, 1929

Αν το τατουάζ χειλιών είναι επίπονο τη σήμερον ημέρα, σκεφτείτε πως θα ένιωθαν οι γυναίκες του 1929 που με αναμφιβόλου ποιότητας υλικά και μηχανήματα, επιθυμούσαν να μεγεθύνουν τα χείλη τους. Και για να μην χρειαστεί να χαλάσετε παραπανίσια φαιά ουσία, μπορείτε να δείτε την παρακάτω φωτογραφία. Η απόγνωση στο βλέμμα, ίσως και να μαρτυρά το τι επρόκειτο να επακολουθήσει.

*Με πληροφορίες από Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Mary Evans Picture Library