Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Λαμία (pic)

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Λαμία (3/1, 17:00) για την αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, παρατάσει τον Ολυμπιακό με σύστημα 4-2-3-1 και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, στην τετράδα της άμυνας οι Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Ντόη και Ορτέγκα, Καμαρά και Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, μπροστά τους ο Φορτούνης, στις πτέρυγες ο Μασούρας με τον Ποντένσε και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιόβετιτς.

Πασχαλάκης, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα, Έσε, Καμαρά, Φορτούνης, Ποντένσε, Μασούρας, Γιόβετιτς.

