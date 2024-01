«Έδεσε» τον Σούτσεκ μέχρι το 2027 η Γουέστ Χαμ (pic)

Πρωτοχρονιάτικο δώρο έκανε οι διοίκηση της Γουέστ Χαμ στους φίλους των «Σφυριών». Oι Χάμερς ανακοίνωσαν ότι ο Τόμας Σούτσεκ ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει κάτοικος Λονδίνου μέχρι το 2027.

Το συμβόλαιό του έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι, όμως οι δύο πλευρές είχαν συζητήσει για ενδεχόμενη επέκταση της συνεργασίας τους και τον Νοέμβριο είχαν φτάσει σε προφορική συμφωνία.

Ενα συμβόλαιο με το οποίο θα παραμείνει στην ομάδα του Νέιβιντ Μόγες για ακόμα τρία χρόνια. Ο Τσέχος μέσος ανήκει στην Γουέστ Χαμ από το καλοκαίρι του 2020, όταν και τον αγόρασε από την Σλάβια Πράγας, και με τους Λονδρέζους έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Europa Conference League τον Μάιο του 2023.

Ο Σούτσεκ μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου δήλωσε: «Νιώθω ότι οι φίλαθλοι με εκτιμούν εδώ. Αισθάνομαι ότι πλέον εδώ είναι το σπίτι μου και θέλω να πετύχω ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στο μέλλον με την Γουέστ Χαμ».

Τη φετινή σεζόν ο Σούτσεκ έχει πραγματοποιήσει 27 συμμετοχές με τα Σφυριά, με απολογισμό 8 γκολ και 1 ασίστ.

We are delighted to announce that Tomáš Souček has signed a contract extension with the Club ⚒️

— West Ham United (@WestHam) January 1, 2024