Ρωσία: Τουλάχιστον ένας νεκρός από πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας στο Μπέλγκοροντ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από ουκρανικούς βομβαρδισμούς στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, στη νότια Ρωσία ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε «πολλούς ιπτάμενους στόχους» (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Βίντεο των ουκρανικών δυνάμεων δείχνει «ένα κτίριο να φλέγεται»

«Πάνω από το Μπέλγκοροντ και στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, τα αντιαεροπορικά συστήματά μας κατέρριψαν πολλούς ιπτάμενους στόχους καθώς πλησίαζαν την πόλη» ανέφερε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ σε ανάρτησή του στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί 10 ετών», πρόσθεσε.

Επίσης, προκλήθηκαν ζημιές σε δέκα ιδιωτικά κτίρια κατοικιών και σε δύο οχήματα, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Φλεγόμενο κτίριο»

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν ένα βίντεο που, όπως λένε, δείχνει τον ορίζοντα του Μπέλγκοροντ, όπου διακρίνεται τουλάχιστον ένα κτίριο να φλέγεται.]