Ουκρανία και Ρωσία ανακοινώνουν τον θάνατο 6 αμάχων σε εκατέρωθεν επιθέσεις

Ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Χερσώνα (νότια) στοίχισαν τη ζωή σε πέντε άμαχους χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Ουκρανίας, ενώ αξιωματούχοι εγκαταστημένοι από τη Μόσχα στην πόλη Χορλίβκα (ανατολικά) έκαναν λόγο για έναν νεκρό εξαιτίας πληγμάτων του ουκρανικού πυροβολικού (στη φωτογραφία από το X, επάνω, ουκρανικός βομβαρδισμός σε υπό ρωσική κατοχή τομέα της περιφέρειας Ντονέτσκ).

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη Χερσώνα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας πάνω στον Δνείπερο, καθώς και τη δυτική όχθη του ποταμού, πριν έναν χρόνο, ωστόσο βομβαρδίζουν συνεχώς πολλές περιοχές εκεί από τις θέσεις τους στην ανατολική όχθη.

🇷🇺⚔️🇺🇦 This evening, Russian forces shelled Kherson, with several districts of the city coming under fire. The extent of the damage is currently being assessed. pic.twitter.com/med0D2OjH0

Οι θάνατοι στη Χερσώνα καταγράφηκαν καθώς τα πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού εναντίον της πόλης και περιοχών γύρω από αυτήν εντάθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βολές του πυροβολικού έπληξαν πολυκατοικία και μονοκατοικία στην πόλη της Χερσώνας, γυναίκα σκοτώθηκε σε επιδρομή drone σε μικρή κοινότητα νότια από την περιφερειακή πρωτεύουσα και ακόμη μια γυναίκα όταν άλλη κοινότητα δέχθηκε πλήγματα από το πυροβολικό.

Ο Ολεξάντρ Τολοκονίκοφ, διευθυντής του γραφείου Τύπου της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, δήλωσε στην ουκρανική κρατική τηλεόραση ότι τα ρωσικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να διακοπεί εν μέρει ο εφοδιασμός με αέριο και η ύδρευση, καθώς και ότι χτυπήθηκε επίσης δομή υγείας.

❗️ Russian army shelled critical infrastructure in Kherson. According to the head of the Kherson Regional Administration, a gas line was damaged and a fire broke out. A medical facility came under fire as well.

📹: head of the Kherson Regional Administration Oleksandr Prokudin. pic.twitter.com/NI7HrV71Yf

— UNITED24media (@United24media) December 23, 2023