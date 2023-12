Επέστρεψε στη Βιγιαρεάλ ο Μπαϊγί (pic)

Η Βιγιαρεάλ προχώρησε στην πρώτη της κίνηση στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι και ενισχύθηκε στα μετόπισθεν με έναν παλιό γνώριμο, αποκτώντας ως ελεύθερο τον Ερίκ Μπαϊγί.

Στην συνέχεια αποχώρησε για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία τον αγόρασε με 38 εκατομμύρια ευρώ.

Με τους Κόκκινους Διαβόλους ο 29χρονος άσος κατέγραψε συνολικά 113 συμμετοχές, ενώ τη σεζόν 2022-2023 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μαρσέιγ. Τον περασμένο Σεπτέμβρη ο Μπαϊγί, πήγε ως ελεύθερος στην Μπεσίκτας, όμως η παρουσία του στο τουρκικό πρωτάθλημα θα αποδειχτεί βραχύβια, αφού τις προηγούμενες μέρες έλυσε την συνεργασία του με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ωστόσο, ο υψηλόσωμος αμυντικός δεν άργησε να βρει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη αφού η Βιγιαρεάλ του έδωσε την δυνατότητα να αγωνιστεί πάλι στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Την φετινή σεζόν ο Μπαϊγί κατέγραψε μόλις 8 συμμετοχές με την φανέλα της Μπεσίκτας.

Τώρα, επιστρέφει στην Ισπανία και τη Βιγιαρεάλ, με στόχο να βοηθήσει το Κίτρινο Υποβρύχιο στις αναμετρήσεις που έχει να δώσει σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Υπενθυμίζουμε ότι η ισπανική ομάδα ήταν στον όμιλο του Παναθηναϊκού στο Europa League, με τη Βιγιαρεάλ να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και μάλιστα ως πρώτη, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Ρεν.

🚨🟡 Official, confirmed. Eric Bailly has joined Villarreal as free agent, deal now signed and sealed. pic.twitter.com/X1zOms2VLr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2023