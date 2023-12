«Έδεσε» Νταρμιάν και Μκιταριάν η Ίντερ (pics)

Η Ίντερ συνεχίζει τις ανανεώσεις των συμβολαίων σε ποδοσφαιριστές που υπολογίζει και μετά τον Φενερικό Ντιμάρκο, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ματέο Νταρμιάν μέχρι το 2025.

O 34χρονος διεθνής αμυντικός είναι πολύ σημαντικός στα πλάνα του Σιμόνε Ιντζάγκι, με τον προπονητή τον Νερατζούρι να εισηγείται την παραμονή του Ιταλού και μετά το καλοκαίρι του 2024, όταν κι έληγε το προηγούμενο συμβόλαιό του.

Με την ιταλική ομάδα έχει πανηγυρίσει 1 Πρωτάθλημα Ιταλίας, 2 κύπελλα, 2 Σούπερ Καπ, ενώ τη περσινή χρονιά έφτασε στον τελικό του Champions League όπου ηττήθηκε από την Μάντσεστερ Σίτι με 1-0.

Τη φετινή σεζόν ο πρώην παίκτης των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Πάρμα, έχει καταγράψει 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και έχει μοιράσει μία σίστ.

🚨⚫️🔵 Official, confirmed. Matteo Darmian has signed new deal at Inter valid until June 2025. pic.twitter.com/rcuhrQ4O0q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2023