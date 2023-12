Η… επανάσταση της Μπολόνια (vids)

Ανεπανάληπτες στιγμές ζουν στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις στη Euroleague και να έχει βάλει γερές βάσεις για την είσοδο στην 8άδα και την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης να αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της φετινής Serie A.

Μάλιστα, με νίκη στο σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με την Ουντινέζε θα ξεπεράσει τη Φιορεντίνα (4η, 33 π.) και θα ολοκληρώσει το 2023 μέσα στην κορυφαία τετράδα της Serie A.

Ο σπουδαίος βετεράνος ποδοσφαιριστής, Τιάγκο Μότα, έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ σύνολο, που κοιτάζει στα μάτια τα μεγαθήρια της κατηγορίας. Είναι αήττητη στα τελευταία πέντε παιχνίδια, έχοντας μάλιστα τέσσερις νίκες: Απέναντι σε Τορίνο (2-0), Σαλερνιτάνα (2-1), Ρόμα (2-0) και Αταλάντα (1-0), ενώ έχει και μια ισοπαλία με την Λέτσε (1-1).

Με τη νίκη που πέτυχαν απέναντι στην Αταλάντα ο Τιάγκο Μότα και οι ποδοσφαιριστές του μάλιστα πέτυχαν κάτι ανεπανάληπτο, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου η Μπολόνια έχει μαζέψει πάνω από 30 βαθμούς στις πρώτες 17 αγωνιστική της Serie A.

31 – Bologna have overtaken 30 points (31) in the first 17 Serie A games played of season for the first time in the three points for a win era. Superb.#BolognaAtalanta

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 23, 2023