Μάθιου Πέρι: Χρησιμοποιούσε dating app για να προμηθεύεται χάπια και φάρμακα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη ζωή του Μάθιου Πέρι και τον εθισμό του στις ουσίες.

Ο 54χρονος σταρ της σειράς «Τα Φιλαράκια» έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο, μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Ο ηθοποιός μάλιστα, μπορεί να υποστήριζε ότι «είχε καθαρίσει» από τις ουσίες, αλλά τελικά δεν τις απαρνήθηκε ποτέ.

Ακόμα και όταν βρισκόταν υπό 24ωρη παρακολούθηση από τη νοσηλευτική του ομάδα, έβρισκε και πάλι τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση τόσο σε αυτές, όσο στα παυσίπονα χάπια.

Όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του στη DailyMail, ο ηθοποιός γνώριζε κοπέλες μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Raya και τους ζητούσε να τον προμηθεύσουν με Oxycontin, ένα ισχυρό οπιοειδές παυσίπονο, στο οποίο ήταν εθισμένος.

«Συναντούσε κορίτσια σε εφαρμογές γνωριμιών και τις έβαζε να του τα φέρουν. Υπήρχε μια ομάδα γυναικών ηλικίας 21-25 ετών, που τις συναντούσε μέσω της Raya. Όταν βρίσκονταν, του έδιναν τα χάπια, κυρίως Oxycontin. Επίσης, είχε ένα είδος δικτύου από παλιές του φίλες, που του έδιναν παράνομα ναρκωτικά», ισχυρίζεται η πηγή.

Και προσθέτει: «Έκανε παρέα μαζί τους και μετά από λίγο καιρό, τους έλεγε «μπορείς να μου φέρεις κάτι;». Μπορούσε να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν θα έκανε τίποτα λάθος. Προφανώς, έλεγε στα κορίτσια ότι χρειαζόταν τα φάρμακα για να θεραπεύσει τον πόνο του. Στο τέλος, αν δεν τις έπειθε, θα τα χάλαγε μαζί τους και θα προχωρούσε στην επόμενη».

Μια πρώην φίλη του Μάθιου Πέρι, περιγράφει επίσης ότι είχε βρει τον ηθοποιό ξαπλωμένο με έναν καναπέ με τα χέρια του κολλημένα στα πόδια. Ο λόγος που προέβη σε αυτή την πράξη ήταν για να μην πάρει ναρκωτικά.

«Ήμουν στο σπίτι του Μάθιου στους λόφους του Χόλιγουντ. Ήταν σε άσχημη κατάσταση», αναφέρει η 47χρονη Κέιτ Έντουαρντς στην εφημερίδα «The Sun».

Η Έντουαρντς, η οποία έβγαινε με τον πρωταγωνιστή των «Friends» το 2006, προτού εργαστεί ως βοηθός του πέντε χρόνια αργότερα, λέει ότι ο Πέρι είχε «φτιαχτεί» όλη τη νύχτα με μια πληθώρα ναρκωτικών, πιθανότατα με κρακ, κοκαΐνη και άλλες ουσίες».

«Βρήκα τον Μάθιου στον καναπέ με τα χέρια του κολλημένα στα πόδια του – ήταν απελπιστικά θλιβερό», συνεχίζει η Έντουαρντς. «Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω ασετόν και ελαιόλαδο για να τον βοηθήσω. Κυριολεκτικά ξεριζώναμε τις τρίχες από τα πόδια του», προσθέτοντας ότι η όλη διαδικασία ήταν «αρκετά φρικτή».

Η Κέιτι Έντουαρντς αποκαλύπτει στην εφημερίδα πως ο ηθοποιός, πάντα σκεφτόταν να πάρει ναρκωτικά. «Ακόμα και όταν ήταν καθαρός και έκανε αποτοξίνωση, εξακολουθούσε να σκέφτεται να πάρει ναρκωτικά», τονίζει.

