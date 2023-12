Μάθιου Πέρι: «Kολλούσε τα χέρια στα πόδια του για να μην πάρει ναρκωτικά»

Θλιβερές εικόνες περιγράφει μια πρώην φίλη του Μάθιου Πέρι, όπου ισχυρίζεται ότι είχε βρει τον ηθοποιό ξαπλωμένο με έναν καναπέ με τα χέρια του κολλημένα στα πόδια. Ο λόγος που προέβη σε αυτή την πράξη ήταν για να μην πάρει ναρκωτικά.

«Ήμουν στο σπίτι του Μάθιου στους λόφους του Χόλιγουντ. Ήταν σε άσχημη κατάσταση», δήλωσε η 47χρονη Κέιτ Έντουαρντς στην εφημερίδα «The Sun» το Σάββατο.

Η Έντουαρντς, η οποία έβγαινε με τον πρωταγωνιστή των «Friends» το 2006, προτού εργαστεί ως βοηθός του πέντε χρόνια αργότερα, ανέφερε ότι ο Πέρι είχε «»φτιαχτεί» όλη τη νύχτα με μια πληθώρα ναρκωτικών, πιθανότατα με κρακ, κοκαΐνη και άλλες ουσίες».

«Βρήκα τον Μάθιου στον καναπέ με τα χέρια του κολλημένα στα πόδια του – ήταν απελπιστικά θλιβερό», συνέχισε η Έντουαρντς. «Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω ασετόν και ελαιόλαδο για να τον βοηθήσω. Κυριολεκτικά ξεριζώναμε τις τρίχες από τα πόδια του», προσθέτοντας ότι η όλη διαδικασία ήταν «αρκετά φρικτή».

Η Κέιτι Έντουαρντς αποκάλυψε στην εφημερίδα πως ο ηθοποιός, πάντα σκεφτόταν να πάρει ναρκωτικά. «Ακόμα και όταν ήταν καθαρός και έκανε αποτοξίνωση, εξακολουθούσε να σκέφτεται να πάρει ναρκωτικά», τόνισε.

Ιδιαίτερα δύσκολες φαίνεται πως ήταν και οι τελευταίες μέρες του Μάθιου Πέρι. Ο σταρ του Χόλιγουντ, που βρέθηκε νεκρός στο υδρομασάζ του σπιτιού του τον περασμένο Οκτώβριο, ανέβαινε έναν Γολγοθά, σύμφωνα με την αυτοψία.

Η έκθεση, την οποία εξασφάλισε η Page Six, αναφέρει πως ο ηθοποιός τα τελευταία του 24ωρα κατανάλωνε κεταμίνη, ένα άλλο φάρμακο που μοιάζει με οπιοειδή βουπρενορφίνη, αντιδιαβητικά φάρμακα και γλειφιτζούρια νικοτίνης.

Τα τελευταία τα χρησιμοποιούσε, καθώς προσπαθούσε να κόψει το κάπνισμα. Ωστόσο, ο βοηθός του είπε πως δεν τα κατάφερε ποτέ, αφού κάπνιζε περίπου δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα.

«Στην κρεβατοκάμαρα του βοηθού του, υπήρχαν πολλά ανοιχτά, άδεια, μισογεμισμένα μπουκάλια φαρμάκων που συνταγογραφήθηκαν στον εκλιπόντα, καθώς και φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, βιταμίνες, πεπτικά βοηθήματα και πιάτα γεμάτα με διάφορα χάπια, δισκία, κάψουλες, καραμέλες και μέντες για την ανάσα», αναφέρεται στην έκθεση.

Στο μπάνιο του ηθοποιού υπήρχαν επίσης, «συνταγογραφούμενες αλοιφές, πεπτικά βοηθήματα και στοματικά ξεπλύματα».

