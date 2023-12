Μια ανασκόπηση του 2023: Από τον θάνατο του Μάθιου Πέρι έως τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι

Η φετινή χρονιά πέρα από κοινωνικοπολιτικό ζόφο, είχε και κάποιες ευχάριστες, δυσάρεστες και αστείες στιγμές και για αυτό ευθύνεται αποκλειστικά η ποπ κουλτούρα. Οι Lionesses, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Αγγλίας, έφτασαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Stormzy και η Maya Jama τα ξαναβρήκαν και επισήμως και οι Beckhams έβγαλαν ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για να θυμίσουν σε όλους το αιώνιο «it» ζευγάρι.

Από τους Stormzy και Maya Jama, το Μπάρμπενχαϊμερ μέχρι την κατσαρίδα του Met Gala, εδώ είναι η ανασκόπηση όλων των σημαντικών στιγμών που καθόρισαν τη φετινή χρονιά.

Ήταν πιθανότατα το σημαντικότερο γεγονός του 2023. Ένα αναπάντεχο πολιτιστικό φαινόμενο αναδύθηκε γύρω από την ταυτόχρονη κυκλοφορία της ταινίας Μπάρμπι και του Οπενχάιμερ. Υπήρξαν back-to-back κινηματογραφικές προβολές, ειδικά κατασκευασμένα ρούχα και, κυρίως, memes. Και οι δύο ταινίες ξεπέρασαν τις εισπρακτικές προβλέψεις και ο Ράιαν Γκόσλινγκ έκλεψε την παράσταση με την ερμηνεία του ως «Κεν».

Their entire lives have led up to the Oppenheimer / Barbie release pic.twitter.com/w2FgLwhDg1

Τον Μάρτιο, οι ένορκοι της Γιούτα αποφάνθηκαν ομόφωνα ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ευθύνεται για μια σύγκρουση με σκι πριν από περισσότερα από επτά χρόνια. Της υποβλήθηκε μήνυση ύψους 300.000 δολαρίων από τον συνταξιούχο οφθαλμίατρο Terry Sanderson.

Η Πάλτροου ανταπάντησε με αγωγή ύψους ενός δολαρίου και τα δικαστικά έξοδα, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ένοχη. Καθώς έφευγε από το δικαστήριο, άγγιξε τον ώμο του Σάντερσον και του είπε: «Σου εύχομαι τα καλύτερα». Μια έκφραση που θα μείνει στην ιστορία.

Τον Ιούνιο, ένα υποβρύχιο σκάφος εξαφανίστηκε με πέντε επιβαίνοντες κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης στην περιοχή του Τιτανικού, προκαλώντας μια πυρετώδη έρευνα για το πλοίο σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο.

Δυστυχώς, η ιστορία αυτή έληξε με τρόπο που κανείς δεν ήθελε και το σκάφος φέρεται να έχει εκραγεί. Ο διευθύνων σύμβουλος της OceanGate (της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τις εκδρομές στον Τιτανικό) Στόκτον Ρας, ο Γάλλος δύτης Πολ-Ανρί Ναρτζολέτ, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Ντάουντ και ο έφηβος γιος του Σουλεμάν Ντάουντ ήταν όλοι τους θύματα της τραγωδίας.

Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν επιτέλους τα πολύκροτα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι. Οι κριτικές ήταν ανάμεικτες και οι αποκαλύψεις μπόλικες. Μάθαμε για το πώς ο Χάρι έχασε την παρθενιά του σε ένα χωράφι, την τεταμένη σχέση του με τον αδελφό του και τους προβληματισμούς του για τον σοκαριστικό θάνατο της μητέρας του.

Αν δεν το έχετε διαβάσει ακόμα, να περιμένετε αρκετές αμήχανες εξομολογήσεις για τη θητεία του στο στρατό.

Στο φετινό Met Gala υπήρξαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά κανείς δεν έκλεψε την παράσταση όπως η κατσαρίδα που ανέβηκε τις σκάλες. Μπορεί να ευχηθήκατε να ήσασταν η κατσαρίδα εκείνο το βράδυ- σίγουρα το κάνατε. Ωστόσο, δυστυχώς, λίγο αργότερα την πάτησαν. Μακάρι η ψυχή της να ζήσει για πάντα στο διαδίκτυο.

met gala cockroach eats up everyone on the carpet reaction idk what u would use this for pic.twitter.com/nMKux8cRg1

— material girl media CLOSED (@gworlmedia) May 2, 2023