Το πρώτο «πράσινο φως» της Τουρκίας για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα (26/12) το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μετά από 19 μήνες αναστολής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τούρκος βουλευτής της αντιπολίτευσης, Utku Cakirozer (CHP).

Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικού εταίρου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αντιπολίτευσης ψήφισαν υπέρ. Κατά ψήφισε το Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) της Μεράλ Ακσενέρ, ενώ το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM) απείχε της ψηφοφορίας.

Το επόμενο βήμα είναι η ψήφιση του ενταξιακού πρωτοκόλλου από το κοινοβούλιο της Τουρκίας, κάτι που ενδέχεται να γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία συζήτησής του από την Εθνοσυνέλευση.

Μιλώντας στους δημοσιογράφος, ο επικεφαλής της Επιτροπής, Φουάτ Οκτάι, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι η διαδικασία θα γίνει με γοργούς ρυθμούς, πρόσθεσε όμως ότι επαφίεται στον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης να αποφασίσει το πότε θα τεθεί σε ψηφοφορία το πρωτόκολλο.

Εφόσον το ενταξιακό πρωτόκολλο εγκριθεί και από την Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης, το τελικό βήμα είναι η υπογραφή της απόφασης από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

