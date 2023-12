Άμπερ Χερντ: Συρρικνώθηκε ο ρόλος της στο σίκουελ του «Aquaman»

Στη νέα ταινία «Aquaman», ο ρόλος της Άμπερ Χερντ μειώθηκε κατά πολύ χρονικά, όπως ακριβώς είχε επιβεβαιώσει πέρυσι ενόρκως ένας πρώην υπεύθυνος της Warner Bros. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ, δεν είναι πλέον ούτε δευτερεύων χαρακτήρας.

Το «Aquaman and the Lost Kingdom», το σίκουελ της υπερηρωικής επιτυχίας του 2018 με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, μόλις κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους. Το φιλμ όχι μόνο δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα όσον αφορά το box office και τις κριτικές, αλλά επίσης ο χρόνος οθόνης της ηθοποιού έχει μειωθεί σημαντικότατα.

Σύμφωνα με το Business Insider, η Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται στην κάμερα μόνο για περίπου 20 λεπτά περίπου και έχει μόλις 11 ατάκες.

Το «Business Insider» υποστήριξε ότι η Χερντ εμφανίζεται για μερικές σκηνές δράσης προς την αρχή και το τέλος, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό απομακρυσμένη από την κύρια πλοκή, παρόλο που το μωρό της ίδιας και του Μομόα χρησιμεύει ως κεντρικό σημείο της ιστορίας.

