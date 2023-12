Έχετε μήνυμα στην πόρτα σας – Ποιος το στέλνει και ποιος το μεταφέρει  

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Vincent Berthelot συνταξιοδοτήθηκε και αποφάσισε ότι θα του άρεσε από δάσκαλος να γίνει ταχυδρόμος. Πρότεινε λοιπόν σε φίλους και γνωστούς να του δώσουν γράμματα που θα ήθελαν να στείλουν σε συγγενείς, αγαπημένα πρόσωπα ή ξεχασμένα από το παρελθόν και εκείνος θα πήγαινε να τα παραδώσει προσωπικά για να καταγράψει τον αντίκτυπο που θα είχαν στον αποδέκτη τους.

Στην αρχή όλοι πίστεψαν ότι είχε τρελαθεί που άλλαξε η καθημερινότητα του από τη μία μέρα στην άλλη, ωστόσο εκείνος ήταν αποφασισμένος να δει που θα τον πήγαινε το κάθε γράμμα και να απολαύσει τη διαδρομή. Σήμερα 8 χρόνια αργότερα, περισσότεροι 100 ταχυδρόμοι – Αη Βασίληδες χτενίζουν ολόκληρες χώρες από τη μία πλευρά στην άλλη για να μεταφέρουν προσωπικά μηνύματα αγάπης και συγχώρεσης σε ένα κόσμο που τα κάνει πλέον όλα online και από απόσταση.

«Όλα τα γράμματα έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς που τα λαμβάνουν», λέει στον Guardian ο 64χρονος Berthelot. «Κάθε άνθρωπος είναι ένα μυθιστόρημα. Ο καθένας μας κουβαλά μια ιστορία και είναι όλες τους όμορφες, ακόμη κι είναι τραγικές ή θλιβερές», συνεχίζει. Η διαδρομή του πρώτου του ταξιδιού που έγινε με ποδήλατο, ακριβώς όπως το είχε ονειρευτεί, καθορίστηκε από τα 80 γράμματα που του δόθηκαν και τα οποία τον οδήγησαν από την Λιλ και τη Μασσαλία έως το Στρασβούργο και τα Πυρηναία.

‘It’s the stories, the laughs, the tears’: the retired teacher cycling across France delivering letters to loved ones https://t.co/roKjT9gmZ5

— The Guardian (@guardian) December 24, 2023