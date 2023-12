Ρωσία εναντίον ΗΠΑ για το ψήφισμα: Υπο την απειλή του βέτο οι ΗΠΑ άσκησαν ωμή πίεση, εκβίασαν, εξανάγκασαν

Με μια εξαιρετικά επιθετική ομιλία του πρέσβη της Ρωσίας στον ΟΗΕ, η Ρωσική Ομοσπονδία κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως εκβίασαν τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό την απειλή ου βέτο.

Η ομιλία έλαβε χώρα στην αίθουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας πριν ψηφίσουν οι χώρες μέλη, αιτιολογώντας ουσιαστικά την αποχή της Ρωσίας, η οποία δεν υιοθέτησε το ψήφισμα.

Μάλιστα ο ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «επαίσχυντη, κυνική και ανεύθυνη συμπεριφορά», ενώ αποκάλεσε το ψήφισμα «ξεδοντιασμένο» εξ’ αρχής που «η Ρωσία θα το υπερψήφιζε μόνο από σεβασμό στους Άραβες συναδέλφους».

«Υπογράφοντας αυτό το ψήφισμα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα δώσει ουσιαστικά στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πλήρη ελευθερία κινήσεων για περαιτέρω εκκαθάριση της Λωρίδας της Γάζας. Και όποιος ψηφίσει υπέρ του κειμένου, όπως είναι διατυπωμένο σήμερα, θα φέρει την ευθύνη γι’ αυτό, γινόμενος ουσιαστικά συνένοχος στην καταστροφή της Γάζας».

«Από το κείμενο του προσχεδίου έχει χαθεί η αναφορά στην καταδίκη όλων των αδιάκριτων επιθέσεων κατά αμάχων. Τι μήνυμα στέλνει αυτό στη διεθνή κοινότητα, ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δίνει στο Ισραήλ πράσινο φως για εγκλήματα πολέμου;»

«Η ψηφοφορία επί αυτής της τροπολογίας μπορεί να αποτελέσει τη στιγμή της αλήθειας για να φανεί ποιος από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θέλει να τερματίσει τη βία στη Γάζα και να σώσει τις ζωές των αμάχων και ποιος καθοδηγείται από συγκυριακές σκοπιμότητες. Συνάδελφοι, ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένο το κείμενο σήμερα είναι το κύριο πράγμα που χρειάζονται οι ΗΠΑ από αυτό το ψήφισμα».

«Σύμφωνα με μια πονηρή φράση που περιέχει τις λέξεις δημιουργία των συνθηκών για την παύση των εχθροπραξιών, θα δοθεί στο Ισραήλ το ελεύθερο για περαιτέρω, μη χρονικά περιορισμένους, εντελώς απεριόριστους, αδιάκριτους βομβαρδισμούς των μη στρατιωτικών υποδομών και του άμαχου πληθυσμού της Γάζας».

‘Its among the most shameless things I’ve seen in my entire life’ @perry_dan comments on the Russian Ambassador statement to the UN demanding “an urgent and sustainable cessation of hostilities”. This amendment was blocked by US. pic.twitter.com/OJlGyByh8E

«Λίγες ημέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας – και μαζί με αυτό – ολόκληρος ο κόσμος, έγινε μάρτυρας της τελευταίας και δεν φοβάμαι να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, επαίσχυντης, κυνικής και ανεύθυνης συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες προσπαθούν να αποφύγουν την ευθύνη για την περαιτέρω χρήση του βέτο, καταφεύγοντας σε κάθε είδους μέσο σαμποτάζ για την υιοθέτηση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με διάφορες προφάσεις, σέρνουν τη διαπραγματευτική διαδικασία, παρεκκλίνοντας από το κανονικό, διαφανές διαπραγματευτικό έργο. Αντ’ αυτού, έχουν καταφύγει στην προσφιλή τους τακτική της ωμής πίεσης, του εκβιασμού και εξανάγκασαν με απειλή βίας (σ.σ. η έκφραση «έστριψαν το χέρι»), έτσι ώστε την τελευταία στιγμή, έχοντας τη δυνατότητα να θέσουν στα μέλη του Συμβουλίου ένα τελεσίγραφο, είτε το Συμβούλιο υιοθετεί ένα κείμενο που βολεύει την Ουάσιγκτον, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπλοκάρουν για άλλη μια φορά την υιοθέτηση οποιουδήποτε προϊόντος (διαβουλεύσεων)».

«Το σχέδιο που τίθεται τώρα σε ψηφοφορία ήταν αρχικά, κατά την άποψή μας, εντελώς ξεδοντιασμένο, αλλά σεβόμενοι την πρωτοβουλία των Αράβων συναδέλφων μας και τις ανάγκες τους, ήμασταν έτοιμοι να το υποστηρίξουμε υπό την πίεση των ΗΠΑ, οι οποίες ουσιαστικά υπέκλεψαν τη συγγραφή και σφετερίστηκαν τις εργασίες επί του κειμένου παρασκηνιακά σε διάφορα επίπεδα, στρίβοντας τα χέρια (σ.σ. Έκφραση που σημαίνει «εξανάγκασαν με απειλές») όσων βρίσκονται στην περιοχή».

Η ρωσική τροπολογία στο ψήφισμα έλαβε 10 ψήφους υπέρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο, ώστε να μην περάσει. Συνολικά ο πρέσβης της Ρωσίας ανέφερε πως η συμπεριφορά των ΗΠΑ «Είναι από τα πιο ξεδιάντροπα πράγματα που έχω δει σε ολόκληρη τη ζωή μου».

🇷🇺 Russia at the UN: «By signing off on this [resolution], the UN Security Council would essentially be giving the Israeli armed forces complete freedom of movement for further clearing of the Gaza Strip. And anyone who votes in favor of the text as it is currently worded would… pic.twitter.com/v3UIKhreof

