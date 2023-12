Ομοφοβικό ξέσπασμα για ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένεια σε σειρά κινουμένων σχεδίων του Netflix

Σάλος προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ακροδεξιούς να καλούν σε μποϊκοτάζ του Netflix, αφού ανακάλυψαν παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων συμπεριλαμβάνει δύο γκέι μπαμπάδες.

Η streaming πλατφόρμα κυκλοφόρησε τα εννιά επεισόδια της νέας σειράς «CoComelon Lane» τον τελευταίο μήνα. Σύμφωνα με το Netflix, η σειρά απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και «εξερευνά τη ζωή του JJ και αυτές των καλύτερών του φίλων, καθώς ζουν σημαντικές στιγμές ως μικρά παιδιά. Από τον ενθουσιασμό του πρώτου μαθήματος κολύμβησης μέχρι το πρώτο κούρεμα, ο JJ προσκαλεί τους μικρούς φίλους να συνοδεύσουν τους αγαπημένους τους χαρακτήρες της CoComelon καθώς γιορτάζουν τα ξεχωριστά στάδια της ζωής, τα ορόσημα της ενηλικίωσης».

Ένας από τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς, ο Nico, έχει δύο μπαμπάδες. Σε ένα σημείο του όγδοου επεισοδίου, οι δύο δονείς βοηθούν τον Nic να αποφασίσει τι θα φορέσει στην οικογενειακή φωτογράφηση. Οι τρεις τους τραγουδούν όσο ο Nico δοκιμάζει διαφορετικά ρούχα, συμπεριλαμβανομένης μιας στολής πυροσβέστη, μιας ποδιάς σεφ, ένα μπαλετικό τουτού και μια τιάρα.

Ο δεξιός λογαριασμός «End Wokeness» στο X, ανάρτησε ένα κλιπ από τη σειρά συνοδευόμενο από αυτήν τη λεζάντα: «Το νέο CoComelon Lane στο Netflix δείχνει ένα αγόρι με φόρεμα να χορεύει για τους 2 γκέι μπαμπάδες του. Το CoComelon είναι η πιο δημοφιλής εκπομπή για μωρά και νήπια ηλικίας 2+ ετών».

The new CoComelon Lane on Netflix has a boy in a dress dance for his 2 gay dads

CoComelon is the most popular show for babies and toddlers ages 2+ pic.twitter.com/wSYyEZEzMJ

— End Wokeness (@EndWokeness) December 20, 2023