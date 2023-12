Κάιλι Τζένερ: Μοιράστηκε την «αγαπημένη» της οικογενειακή χριστουγεννιάτικη κάρτα – Δείτε τη φωτογραφία

Την Πέμπτη, η 26χρονη σταρ των Kardashians ανάρτησε ένα αναμνηστικό ασπρόμαυρο στιγμιότυπο μιας από τις προηγούμενες χριστουγεννιάτικες κάρτες της οικογένειας της, και αποκάλυψε ότι είναι αυτή που της αρέσει περισσότερο από όλες.

«Throwback στην αγαπημένη μου οικογενειακή χριστουγεννιάτικη κάρτα», σημείωσε η Kylie στη λεζάντα της.

«Η ζωή δεν μετριέται με το πόσες αναπνοές παίρνουμε, αλλά με τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα»

Oικογενειακή αγάπη

Παρόλο που δεν είχε ημερομηνία, η φωτογραφία παρουσίαζε μια νεότερη εκδοχή της ιδρύτριας της Kylie Cosmetics να δίνει ένα φιλί στην κάμερα. Στην φωτογραφία εμφανίζονται και η μαμά Kris Jenner, καθώς και οι αδελφές της Kylie Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kim Kardashian και Kourtney Kardashian, που επίσης απεικονίζονται να δίνουν φιλιά μαζί με τη μικρότερη αδελφή τους.

Εν τω μεταξύ, η νεότερη Caitlyn Jenner και ο Rob Kardashian, χαμογελούσαν στην κάμερα καθώς ύψωναν τα χέρια τους στον αέρα.

Το γλυκύτατο μήνυμα της κάρτας

Όλοι φορούσαν τα ίδια μαύρα ρούχα και η φωτογραφία φαινόταν να είναι από την εποχή που η τότε οκταμελής οικογένεια βρισκόταν στις πρώτες μέρες της εκπομπής τους, Keeping Up With The Kardashians. Σε μια δεύτερη διαφάνεια εμφανίζεται το γλυκύτατο μήνυμα στο εσωτερικό της κάρτας.

«Η ζωή δεν μετριέται με το πόσες αναπνοές παίρνουμε, αλλά με τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα», έγραφε η κάρτα. «Εύχομαι να είστε ευλογημένοι με πολλές στιγμές που σας κόβουν την ανάσα».

«Καλά Χριστούγεννα, με αγάπη, οι Jenners και οι Kardashians», έγραφε η κάρτα, πριν κλείσει με τα εξής: «Bruce, Kris, Kourtney, Casey, Kimberly, Khloé, Robert, Kendall & Kylie».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη k (@mafiakylie)

Στο Instagram Story της, η Κάιλι αναδημοσίευσε επίσης φωτογραφίες του παρελθόντος με την ίδια και την Κένταλ, 28 ετών πλέον. «2002 @kendalljenner», έγραψε η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics στη λεζάντα της, καθώς αναδημοσίευσε μια φωτογραφία που είχε διαμοιραστεί σε έναν λογαριασμό θαυμαστών της στο Instagram.

Στη συνέχεια, η σταρ αναδημοσίευσε ένα απόσπασμα με την Κέιτλιν να ρωτά την ίδια και την Κένταλ πόσο χρονών ήταν.

*Με πληροφορίες από People