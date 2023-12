Aταμάν: «Δεν σχεδίασα να πάρεις εσύ το τελευταίο σουτ Γκριγκόνις» (pic)

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό στο Μονακό με το ασύλληπτο Buzzer Beater τρίποντο του Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος χάρισε τη νίκη στους «Πράσινους» με σκορ 91-90. Μία σπουδαία επικράτηση που δίνει ψυχολογία στους παίκτες του Αταμάν, ενόψει της συνέχειας στη Euroleague.

Συγκεκριμένα ο Αταμάν είπε στους παίκτες του: «Δεν τα παρατήσαμε. Χάσαμε τρία παιχνίδια στην παράταση και ένα ακόμα στον πόντο στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα νικήσαμε. Γκρίγκο (σ.σ Γκριγκόνις), δεν σχεδίασα να πάρεις εσύ το τελευταίο σουτ».

Φυσικά, στο άκουσμα της συγκεκριμένης δήλωσης του Αταμάν όλοι ξέσπασαν σε γέλια, δείγμα του καλού κλίματος και της ανεβασμένης ψυχολογίας που διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Οι «Πράσινοι» ταξιδεύουν τώρα στο Μιλάνο, για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι την Παρασκευή (22/12, 21:30) με σκοπό μόνο την νίκη και την εδραίωσή τους στην 8άδα.

The after win speech by coach Ataman ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #paobc pic.twitter.com/LBYslbFiFr

— Panathinaikos BC (@paobcgr) December 21, 2023