Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης με… τρίτο χιαστό – Νέο «θύμα» ο Αλάμπα

Σταματημό δεν έχει η ατυχία που περνά η Ρεάλ Μαδρίτης τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με το νέο… θύμα να είναι ο Νταβίντ Αλάμπα, που αποχώρησε τραυματίας από την νικηφόρα αναμέτρηση με την Βιγιαρεάλ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Όπως μετέδωσε ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αυστριακός κεντρικός αμυντικός έχει υποστεί ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει πως η σεζόν για εκείνον λαμβάνει πρόωρα τέλος, αφού αναμένεται να επιστρέψει στην δράση σε περίπου έξι μήνες.

Το… τρελό στην όλη υπόθεση είναι πως αυτή είναι η τρίτη περίπτωση ρήξης χιαστού που έχουν να διαχειριστούν οι «μερένχες», καθώς θυμίζουμε πως έχουν προηγηθεί οι τραυματισμοί των Τιμπό Κουρτουά και Έντερ Μιλιτάο, οι οποίοι προφανώς παραμένουν εκτός αγωνιστικών χώρων.

🚨 Terrible news for Real Madrid: David Alaba has torn his ACL, his season is over.

It’s third ACL injury this season for Real Madrid after Courtois and Militão. pic.twitter.com/mcjrp9lxvi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2023