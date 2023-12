Μάχη Ρεάλ Μαδρίτης – Μίλαν για τον MVP της Χιρόνα στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα (pic)

Η Χιρόνα αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της La Liga και όντας πρώτη σοκάρει αγωνιστική με αγωνιστική περισσότερο κόσμο.

Βέβαια, με μία τόσο ξέφρενη πορεία, κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν τα βλέμματά τους στα «αστέρια» της ισπανικής ομάδας.

Ο 22χρονος αμυντικός αποτελεί τη βασική επιλογή του Μίτσελ στο αριστερό άκρο της άμυνας και μέχρι στιγμής εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, σε σημείο που η Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν ενδιαφέρονται για να τον αποκτήσουν.

Η «Βασίλισσα» είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι καθώς το καλοκαίρι του 2022 αποχώρησε για 4 εκατομμύρια ευρώ, με οψιόν επαναγοράς του παίκτη ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε 17 συμμετοχές φέτος έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 1 γκολ και 4 ασίστ.

💣💥 AC Milan and Real Madrid are monitoring the situation of Girona’s 22-year-old Spanish left-back Miguel Gutiérrez.

🇪🇸 🔴 #SempreMilan ⚪ #HalaMadrid pic.twitter.com/KEE80kuLXP

