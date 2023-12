Είναι πλέον επίσημο: Μέσι εναντίον Ρονάλντο (ίσως) για τελευταία φορά

Ήταν κάτι που είχε ακουστεί ως φήμη, αλλά πλέον είναι επίσημο. Ο Μέσι και ο Ρονάλντο θα συναντηθούν ξανά, για ακόμη ένα παιχνίδι ως αντίπαλοι, αυτή τη φορά με τις νέες τους ομάδες, καθώς Ίντερ Μαϊάμι και Αλ Νασρ θα δώσουν αγώνα στα πλαίσια φιλικού τουρνουά την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Το γεγονός ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα από το Μαϊάμι, που θα συμμετάσχει στο Riyadh Season Cup, που θα διεξαχθεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και στα πλαίσια της προετοιμασίας της πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο MLS, θα αντιμετωπίζει πρώτα χρονικά την Αλ Χιλάλ (ομάδα που αγωνίζεται ο Νέιμαρ) και στη συνέχεια την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Chief Business Officer της Ίντερ Μαϊάμι, Σαβιέρ Ασένσι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή θα είναι άλλη μία ευκαιρία για να δημιουργήσουμε σχέσεις με τους παθιασμένους φιλάθλους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έχουμε επαφή με νέους οπαδούς στη Σαουδική Αραβία, και ελπίζουμε να υποχρεώσουμε κόσμο να παρακολουθήσει ονειρικά παιχνίδια όπως αυτά».

Ο Κρις Χένρτερσον, αθλητικός διευθυντής των Αμερικανών τόνισε: «Αυτά τα ματς θα αποτελέσουν σημαντικά τεστ για την ομάδα μας, ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τη νέα σεζόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε εναντίον ομάδων με τόσο υψηλή ποιότητα, όπως η Αλ Χιλάλ και η Αλ Νασρ».

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Μέσι και τον Ρονάλντο θα διεξαχθεί την 1η Φεβρουαρίου 2024, ενώ στις 29 Ιανουαρίου η Ίντερ Μαϊάμι θα παίξει με την Αλ Χιλάλ.

Ο Μέσι έχει το προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με τον Ρονάλντο με 17 νίκες, έναντι 11 του Πορτογάλου, αλλά και στα γκολ σε αυτά τα παιχνίδια, καθώς έχει σημειώσει 22 και έχει δώσει και 12 ασίστ, ενώ ο Κριστιάνο έχει 20 γκολ και 1 ασίστ στα μεταξύ τους.

