Νέοι μπελάδες για τον… άπιστο Μέσι: Μιλούσε με πρώην του Νεϊμάρ

Οι φήμες ότι ο Λιονέλ Μέσι ήταν άπιστος στην επί σειρά ετών σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούτσο, είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου τελευταία.

Φουντώνουν μάλιστα σενάρια περί απιστίας του Μέσι, με την influencer και πρώην σύντροφο του Νεϊμάρ, Φερνάντα Κάμπος, να δημοσιεύει συνομιλία που φέρεται είχε με τον Αργεντινό.

Ανάρτηση της influencer και πρώην συντρόφου του Νεϊμάρ Φερνάντα Κάμπος ταράζει και πάλι τα νερά δημοσίευσε συνομιλία που φέρεται να είχε στο Instagram με τον Μέσι. Σε αυτή φέρεται να της γράφει: «Πού μπορώ να σε γνωρίσω; Μένεις στη Βραζιλία;».

Σύμφωνα με την ίδια, οι δυο τους άρχισαν μιλούν όταν: «Ο Μέσι είδε και εκτίμησε μια από τις ιστορίες μου πριν από πέντε ημέρες».

🚨 Fernanda Campos, ex-amante do Neymar, expôs prints de Messi falando com ela no Instagram após ela lhe mandar seu OnlyFans. pic.twitter.com/HCIyuNQwKc

— POPTime (@siteptbr) December 6, 2023