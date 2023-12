Μπαρτσελόνα, έχουμε πρόβλημα... (pics, vid)

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να ξεκίνησε τη σεζόν με στόχο το repeat στην Ισπανία και το Champions League, όμως μέχρι στιγμής η εικόνα της δεν είναι αυτή που περίμενε ο Τσάβι στην αρχή της χρονιάς.

Οι μπλαουγκράνα δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδα της περσινής σεζόν, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και δεν δείχνει ικανή να διεκδικήσει τη La Liga, αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς. Η ομάδα του Τσάβι το βράδυ της Κυριακής έπαιξε καταλανικό ντέρμπι με τη μεγάλη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, Χιρόνα και εκτέθηκε ανεπανόρθωτα.

Το τελικό 4-2 για τη Χιρόνα πέρασε ένα διπλό μήνυμα, αφού έδειξε ότι φέτος οι φιλοξενούμενοι είναι φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα, αλλά και πως η Μπαρτσελόνα έχει… πρόβλημα και πιθανότατα σοβαρό. Το γεγονός ότι έμεινε στο -7 από τη Χιρόνα και την κορυφή προς το παρόν δεν λέει κάτι, αφού είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν και διορθώνεται.

Όμως η αμυντική της λειτουργία, το ντεφορμάρισμα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και οι κακές επιλογές στην επίθεση την έχουν φέρει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και βαθμολογικά και αγωνιστικά.

Τα 4 γκολ που έβαλε η Χιρόνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα ήταν λίγα μπροστά στις φάσεις που δημιούργησε και στις προϋποθέσεις που είχε σε αυτές. Μαζί με αυτά τα τέρματα, πλέον η Μπάρτσα έχει δεχτεί 18 τέρματα σε 16 παιχνίδια στη La Liga, την ώρα που πέρσι σε 37 ματς είχε φάει τον ίδιο αριθμό τερμάτων.

Η άμυνα της ομάδας του Τσάβι θέλει μεγάλη βελτίωση, αν θέλει να πάει για πρωτάθλημα και φέτος. Ο Ντόβμπικ εξέθεσε ανεπανόρθωτα την άμυνα των Καταλανών, πήρε όλες τις μονομαχίες και γενικά έδειξε ότι είναι ένας πολύ καλός σέντερ φορ. Από τον κόσμο της Μπαρτσελόνα επικρατεί προβληματισμός για την ομάδα και την εικόνα της, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά και για αυτό τον λόγο είναι στην 4η θέση στο -7 από την πρώτη θέση και στο -5 από τη Ρεάλ.

❗️| Barcelona conceded 18 goals in 16 league games this season. Last season it was 18 goals in 37 games. #fcblive pic.twitter.com/csyIXw0x4N

— BarçaTimes (@BarcaTimes) December 11, 2023