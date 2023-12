Τελειώνει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μόντριτς (pic)

Ο κύκλος του Λούκα Μόντριτς στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως ολοκληρώνεται. Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως oι Μαδριλένοι δεν σκοπεύουν να προσφέρουν στον πολύπειρο Κροάτη χαφ νέο συμβόλαιο και στο φινάλε της σεζόν θα αποχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Ο 38χρονος χαφ βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, ερχόμενος από την Τότεναμ. Από τότε ο Κροάτης έγραψε 506 εμφανίσεις με 37 γκολ και 79 ασίστ, ενώ κατέκτησε κάθε τίτλο που θα μπορούσε με τη «βασίλισσα», όντας πρωταγωνιστής στα συνεχόμενα Champions League που κατέκτησαν.

Ο Μόντριτς φαίνεται, πάντως, πως δεν σκέφτεται ακόμη την απόσυρσή του και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με πιθανότερο προορισμό την Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Λούκα Μόντριτς στη φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει συνολικά 18 εμφανίσεις, έχοντας 2 ασίστ στο ενεργητικό του. Οι 13 συμμετοχές είναι στη La Liga και οι πέντε στους ομίλους του Champions League.

