Δεν το βάζει κάτω ο Πέρεθ – Μιλάει με 50-60 ομάδες για να ιδρύσει τη European Super League

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ τρία χρόνια μετά από την αποτυχία της ίδρυσης της European Super League, δεν το βάζει κάτω και σύμφωνα με το «Vozpopuli» επανέρχεται.

Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πεισματάρης και το ισπανικό μέσο αναφέρει πως βρίσκεται σε συζητήσεις με 50-60 συλλόγους για την ίδρυση μίας νέας ανοιχτής ευρωπαϊκής διοργάνωσης που θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες.

Το σίριαλ έχει και συνέχεια και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν νεότερες εξελίξεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η ετυμηγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αρχική υπόθεση της European Super League.

