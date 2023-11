Ο Πέρεθ «άναψε (ξανά) το φυτίλι» της European Super League – Επίθεση του προέδρου της Ρεάλ στον Τσέφεριν

Οι σχέσεις πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων με την UEFA δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αγαστές κι αιτία φυσικά είναι τα πλάνα των συγκεκριμένων ομάδων για «ανεξαρτητοποίηση» και ίδρυση της European Super League.

Όλοι άλλωστε θυμούνται τους μεγάλους κλυδωνισμούς στο οικοδόμημα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όταν μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι ξεσηκώθηκαν εναντίον της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, θέλοντας να «χτίσουν» μια κλειστή λίγκα.

Το σχίσμα αποφεύχθηκε πριν από δύο χρόνια, αλλά το θέμα είναι πάντα «πάνω στο τραπέζι» και ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης φρόντισε να το επαναφέρει στο προσκήνιο.

Ο τρόπος μάλιστα που επέλεξε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν κάτι παραπάνω από… δεικτικός, καθώς το «αφεντικό» της «βασίλισσας» επιτέθηκε στην UEFA και στον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στον πρόεδρο της UEFA»

Ο διοικητικός ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αποκαλυπτικός μιλώντας στην ετήσια συνέλευση μελών της ισπανικής ομάδας και αναφερόμενος στο μεγάλο θέμα της ESL τόνισε χαρακτηριστικά.

«Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν ανήκει στον πρόεδρο της UEFA. H European Super League είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Στόχος είναι να προσφέρουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και οι ομάδες πρέπει να ελέγχουν την μοίρα τους».

🎙️ Florentino Perez: “European football does not belong to the president of UEFA. The Super League is needed more than ever. The goal is to offer better football and the clubs are the ones who should control their destiny.” pic.twitter.com/pviLx4c62Q

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 11, 2023