Tesla: Λανσάρει θηριώδες SUV των 3 τόνων με 0-100 σε 2,6″ – Φόβοι πως αποτελεί φονικό όπλο

Καθώς τα οχήματα γίνονται μεγαλύτερα και βαρύτερα, γίνονται και πιο θανατηφόρα σύμφωνα με το NBC news που καταγράφει την τάση στην Αμερική. Πρόκειται για μια τάση που έχει κάνει κάποιους να ανησυχούν για το νέο Cybertruck της Tesla, ένα ηλεκτρικό μεγαθήριο βάρους 6.800 κιλών με επιτάχυνση σπορ αυτοκινήτου που σύμφωνα με τους ειδικούς θα είναι θανατηφόρο για τους πεζούς και τους επιβάτες ελαφρύτερων οχημάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Elon Musk υπερασπίστηκε το φορτηγό σε μια ανάρτηση Χ την περασμένη εβδομάδα.

«Είμαστε πολύ σίγουροι ότι το Cybertruck θα είναι πολύ πιο ασφαλές ανά χιλιόμετρο από άλλα φορτηγά, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους πεζούς», έγραψε.

