Cybertruck: Αργό και ακριβό το αγροτικό της Tesla, λένε οι επικριτές

To Cybertruck που πρωτοπαρουσίασε το 2019 ο Έλον Μασκ σε μια γεμάτη απρόοπτα τελετή, επιτέλους μπήκε σε παραγωγή. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, παρέδωσε τα πρώτα δέκα Cybertruck του ομίλου σε ειδική εκδήλωση της Πέμπτης που μεταδόθηκε ζωντανά από το Όστιν του Τέξας.

Οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν την Πέμπτη μετά την, με μεγάλη καθυστέρηση, αποκάλυψη της τιμολόγησης του μοντέλου Cybertruck, το οποίο θα κοστίζει περίπου $100.000 για την έκδοση του οχήματος με φουλ έξτρα.

Η Tesla είπε ότι η τιμή του φθηνότερου Cybertruck θα είναι $49.890, περίπου $10.000 περισσότερο από ό, τι είχε αρχικά υποδείξει ο Μασκ παρουσίασε το φορτηγό στους επενδυτές το 2018. Η πισωκίνητη έκδοση θα είναι διαθέσιμη το 2025 και θα έχει εκτιμώμενη αυτονομία περίπου 250 μιλίων, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Tesla.

Αν δεν υπολογιστεί η πίστωση φόρου $7.500 που συνδέεται με τον Νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού (IRA), καθώς και ηεκτιμώμενη εξοικονόμηση καυσίμων ύψους $3.600, το βασικό μοντέλο Cybertruck θα κοστίζει $60.990 το καθένα, πάνω από 50% περισσότερο από ό,τι είχε διαφημίσει ο Μασκ το 2019 και το οποίο οι αναλυτές κόστους είπαν ότι θα προσελκύσει επιλεγμένους, εύπορους αγοραστές, τουλάχιστον αρχικά, σύμφωνα με τον Guardian.

Η τετρακίνητη παραλλαγή, εν τω μεταξύ, θα κοστίζει 68.890 δολάρια και θα είναι διαθέσιμη το 2024, ενώ το υψηλότερης κατηγορίας Cyberbeast θα κοστίζει περίπου 99.990 δολάρια και θα έχει αυτονομία 320 μιλίων.

Ο Μασκ παρέδωσε τα πρώτα 10 Cybertrucks σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ομίλου στο Όστιν του Τέξας, έχοντας διαψεύσει τις ίδιες του τις εκτιμήσεις για παραδόσεις το 2024, όταν τον περασμένο μήνα προειδοποίησε ότι η άνοδος του νέου οχήματος «θα είναι εξαιρετικά δύσκολη».

«Νομίζω ότι είναι το καλύτερο προϊόν μας ποτέ. Θα απαιτήσει τεράστια δουλειά για να φτάσει σε όγκο παραγωγής και να έχει θετικές ταμειακές ροές σε μια τιμή που οι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν οικονομικά», είπε στην παράδοση των δέκα πρώτων οχημάτων.

Ο Τζέιμς Μποντ

Το φορτηγό είναι κατασκευασμένο από γυαλισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, συγκολλημένο από επίπεδα ελάσματα με λίγες έως καθόλου καμπύλες. Ο Μασκ είπε ότι είναι εν μέρει εμπνευσμένο από το αυτοκίνητο που μετατρεπόταν σε υποβρύχιο στην ταινία του Τζέιμς Μποντ του 1977 The Spy Who Loved Me, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι μετοχές της Tesla έκλεισαν 1,78% χαμηλότερα στη συνεδρίαση στα 239,79 δολάρια η κάθε μία, δεσμεύοντας το εξάμηνο κέρδος τους σε περίπου 15,55%.

Η Tesla μειώνει επιθετικά την τιμή του ναυαρχίδα της Model 3 sedan και Model Y μεσαίου SUV σε βασικές αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, ως μέρος αυτού του στόχου, στην προσπάθειά της να δελεάσει νέους αγοραστές και να αποκρούσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον χώρο των EV.

Οι προβλέψεις της Wall Street

Οι παραδόσεις του τρίτου τριμήνου της Tesla, αν και οι υψηλότερες στην ιστορία, έχασαν τις προβλέψεις της Wall Street όταν δημοσιεύτηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, υποδηλώνοντας τουλάχιστον κάποιους αντίθετους ανέμους στη ζήτηση που συνδέονται με την υποτονικότητα της Κίνας μετά τον Covid και τους διαφαινόμενους κινδύνους ύφεσης στην Ευρώπη.

Η επιβράδυνση πωλήσεων θα δοκιμάσει τη στρατηγική της Tesla για το 2023, να επικεντρωθεί στην αύξηση του μεριδίου αγοράς σε βάρος του κέρδους.

Η Tesla θα χρειαστεί να παραδώσει περίπου 477.000 νέα οχήματα τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους για να επιτύχει τον δηλωμένο στόχο των 1,8 εκατομμυρίων, αλλά ο αναλυτής της CFRA Γκάρετ Νέλσον είπε στον ιστότοπο TheStreet ότι η εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα του Cybertruck «θα πρέπει να καθησυχάσει τους επενδυτές που ανησυχούν για την αύξηση παραγωγής του πολύ-αναμενόμενου νέου μοντέλου».”

«Θεωρούμε επίσης τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις πρόσφατες πιέσεις στο μικτό περιθώριο κέρδους ως κάπως υπερβολικές, καθώς οι εταιρίες θα πρέπει να βελτιωθούν τα επόμενα δύο τρίμηνα», δήλωσε ο Νέλσον, ο οποίος φέρει αξιολόγηση «αγοράς» με στόχο τιμής $300 για τη μετοχή. «Η Tesla θα πρέπει να βγει από την απεργία της UAW με μια ακόμη ευρύτερη διαφορά να την χωρίζει από τους ανταγωνιστές της και ως ο μεγαλύτερος νικητής του κλάδου».

Πηγή: OT.gr