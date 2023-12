Cybertruck: Είναι το νέο αγροτικό της Tesla δημόσιος κίνδυνος;

Η άκαμπτη κατασκευή και το γωνιώδες σχήμα του Cybertruck ίσως εγκυμονούν κινδύνους για τους πεζούς, τους δικυκλιστές και άλλα οχήματα στον δρόμο, εκτιμούν ειδικοί σε θέματα ασφάλειας που μίλησαν στο Reuters για το νέο αγροτικό της Tesla.

Αν και η Tesla δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής αν θα διαθέσει το νέο μοντέλο της στην Ευρώπη, ο επικεφαλής μηχανικός της εταιρείας παραδέχτηκε μιλώντας στο Top Gear ότι αυτό θα ήταν δύσκολο.

Ο λόγος, είπε, είναι ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να περιορίζουν τις επιφάνειες που προεξέχουν για να προστατεύονται οι πεζοί σε περίπτωση τροχαίου.

Κατά την παρουσίαση του φουτουριστικού οχήματος στις 30 Νοεμβρίου, ο ιδρυτής της εταιρείας Έλον Μασκ έδειξε βίντεο από δοκιμές συγκρούσεων που συζητήθηκαν ευρέως στα social media.

«Αν έχετε κάποια διαφωνία με κάποιο άλλο αυτοκίνητο, το δικό σας θα κερδίσει» είπε ο εκκεντρικός εκατομμυριούχος αναφερόμενος στο ενδεχόμενο σύγκρουσης.

Δήλωσε ωστόσο βέβαιος ότι το Cybertruck θα αποδειχθεί πιο ασφαλές από άλλα αγροτικά τόσο για τους επιβαίνοντες όσο και για τους πεζούς.

Yes, we are highly confident that Cybertruck will be much safer per mile than other trucks, both for occupants and pedestrians https://t.co/RydoYYn4FU

— Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2023