Cybertruck: Ο Μασκ διαφημίζει το νέο αλεξίσφαιρο και αδιάβροχο Tesla που έχει και… κρεβάτι

Στη σκηνή ανέβηκε ο Ελον Μασκ για να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το νέο και αντισυμβατικό pickup Cybertruck της Tesla, μία ημέρα αφότου εμφανίστηκε σε μια εκκεντρική συνέντευξη στο DealBook Summit στη Νέα Υόρκη. Σε εκείνη την προηγούμενη εκδήλωση, ο Μασκ υπερηφανεύτηκε: «Θα είναι το μεγαλύτερο λανσάρισμα προϊόντος από οτιδήποτε άλλο στη Γη φέτος».

Σε έναν αμυδρά φωτισμένο χώρο εκδηλώσεων στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στο Οστιν του Τέξας, ο Ιλον Μασκ ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους θαυμαστές λέγοντας: «Αυτό που έχουμε εδώ είναι ένα καλύτερο φορτηγό από ένα φορτηγό, ενώ είναι επίσης ένα καλύτερο σπορ αυτοκίνητο από ένα σπορ αυτοκίνητο στο ίδιο πακέτο».

