ΗΠΑ: «Ιστορική» η απόφαση της ΕΕ για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Ουκρανία και Μολδαβία

Η διπλωματία των ΗΠΑ χαιρέτισε την απόφαση που έλαβαν κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες οι 27 ν’ αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Επαίνεσε επίσης την απόφαση να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Γεωργία και να προχωρήσει η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αφού διαπιστωθεί επαρκής συμμόρφωσή της προς τα κριτήρια που είχαν οριστεί.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν σθεναρά τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και αδημονούμε να υποστηρίξουμε τις υποψήφιες προς ένταξη και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς συνεχίζουν την εφαρμογή κρίσιμων μεταρρυθμίσεων», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην οποία η απόφαση της συνόδου χθες χαρακτηρίζεται «ιστορική» για την Ευρώπη και «τη διατλαντική εταιρική σχέση», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν, ωστόσο, ανακοίνωσε πως άσκησε το βέτο του, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των 27, για να μην υιοθετηθεί νέα οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ουκρανία, αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

«Βέτο στα επιπλέον κεφάλαια στην Ουκρανία, βέτο στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα επιστρέψουμε στο ζήτημα την επόμενη χρονιά έπειτα από προσήκουσες προετοιμασίες», ανέφερε ο κ. Ορμπαν μέσω X.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023