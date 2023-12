Τσάβι: «Δεν σκέφτομαι να παραιτηθώ, έχω καλή σχέση με τον πρόεδρο»

Ο Τσάβι μία ημέρα πριν το ματς της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια» για την 17η αγωνιστική της La Liga προχώρησε σε δηλώσεις που αφορούν το μέλλον του. Ο Ισπανός τεχνικός ανανέωσε το συμβόλαιό του τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι το 2025 με οψιόν για ακόμη μία σεζόν.

Ωστόσο, η διοίκηση των Καταλανών βρίσκεται σε σκέψεις για το εάν θα επεκτείνει για περισσότερα χρόνια τη συνεργασία της με τον νεαρό προπονητή. Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Τσάβι, πάντως, αναφέρθηκε στο μέλλον του στον ισπανικό σύλλογο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, παρά τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα σε Ισπανία και Ευρώπη.

Αναλυτικά είπε ο Τσάβι: «Δεν σκέφτομαι να παραιτηθώ. Είμαι μια χαρά, πολύ ενθουσιασμένος σκεπτόμενος ότι μπορούμε να έχουμε μια σπουδαία σεζόν. Πιστεύω περισσότερο από ποτέ στο πρότζεκτ και στους παίκτες. Έχω μια πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο, με τον Ντέκο, με τον Γιούστε».

